Médico traumatólogo hijo de recordados maestros del Neuquén territoriano. Sus padres, don Enrique Eugenio Bonnet y María Fanny Pestchanker, Maestros Normales Nacionales del siglo XX.

Don Enrique nació en Buenos Aires en 1911. Arribó a estas tierras a trabajar en la escuela de Buta Ranquil. Luego fue trasladado a Neuquén a la Escuela N° 61, en donde se jubiló como director. Asimismo, fue profesor de francés del Colegio General San Martín; fue docente de la Cárcel U9; maestro y director de la Escuela militar del Batallón de Ingenieros 181 hasta su jubilación en 1956.

A partir de entonces fue corresponsal de La Prensa hasta la década del ‘70. Su esposa María Fanny también es maestra nacida en Buenos Aires. Llegó en 1933 a trabajar a una escuela de Cipolletti donde vivía su hermana. En 1942 casada con don Enrique vino a trabajar a la escuela N° 61, para luego trabajar en la Inspección General de Escuelas en donde se jubiló. De esa unión nacieron cinco hijos: Enrique, Fanny, Roberto, Pablo y Alberto.

El tercer hijo Roberto Bonnet se casó con Rosina Rodríguez, en 1972 en la ciudad de Bahía Blanca. Ambos estudiaron y se recibieron en la Universidad del Sud, la Sra. Licenciada en Letras y el esposo Contador Público Nacional.

Del matrimonio nacieron cuatro hijas, Cecilia, María Rosina, Lucía Inés y Cristina Emilia. En 1994 los esposos fallecieron en un accidente automovilístico. Tres hijas se fueron a La Plata para realizar sus estudios universitarios, donde se han arraigado y formado sus familias. Cecilia regresó a Neuquén con su familia en 2015, se desempeña como maestra de primaria, siguiendo los pasos de sus abuelos paternos.

El Dr. Alberto Bonnet, nació en febrero de 1952 en Neuquén. Es el menor de los hijos; realizó los estudios primarios hasta 4to. grado en la escuela N° 61, y luego continuó sus estudios en la Escuela N° 2; pero a partir de 6to. grado y el secundario los cursó en la ciudad de Bahía Blanca debido a que tres hermanos ya estaban estudiando en la Universidad Nacional del Sur.

En 1970 partió a estudiar Medicina a la Universidad Nacional de La Plata, donde se recibió de médico en noviembre de 1976. Por haber solicitado la prórroga del servicio militar durante los años de estudios, lo cumplió en 1978; fue incorporado como médico de la Compañía de Comunicaciones 6, dependiente del Comando de la Brigada 6 de Neuquén. Allí estuvo hasta agosto de ese año, porque al casarse le dieron la baja; su esposa es la Dra. Mabel Ana Marín médica de familia, nacida en Lincoln, provincia de Buenos Aires.

Tienen tres hijos la mayor Lic. en Comunicación Social, trabaja en una Organización Canales; segundo, un varón que trabaja en Traumatología del Comahue ; y la tercera, mujer vive en Canadá trabaja en una Empresa de Seguros. Los nietos completan la familia.

La pareja se fue a trabajar a la localidad de Buta Ranquil. En esos momentos se dio el conflicto con Chile por el Canal de Beagle, por lo que reincorporaron al Dr. Alberto en noviembre del mismo año y debió ir a la Bajada de Wibourg (cerca del paso de Icalma) donde permaneció a cargo de la salubridad de toda la Compañía de Comunicaciones hasta febrero de 1979.

Regresó a Buta Ranquil para continuar trabajando hasta 1980, tiempo en que se asentaron en Neuquén a realizar la residencia en Medicina General en el Hospital Castro Rendón. Fueron asignados a hacerse cargo del Hospital de las Lajas donde estuvieron asentados en esa localidad; luego se trasladaron al Hospital de Chos Malal. El currículo del Dr. Alberto es muy amplio, resumimos: 1985 concursó para la Residencia Lineal en Ortopedia y Traumatología en el Hospital Castro Rendón.

Siendo traumatólogo realizó Fellow un año de estudio específico en Buenos Aires, con el presidente de la Sociedad de Cirugía de la mano y Miembro Superior por un año. Regresó a trabajar al Hospital en Neuquén, y luego a trabajar en privado. Con otros colegas armó el Servicio de medicina Laboral de ACIPAN; realizó consultorio en CMICo y en Plottier . Formó parte del armado de la Clínica CMICo en calle Santiago del Estero; para posteriormente junto a otros colegas armaron Traumatología del Comahue que inicialmente era un centro dedicado solo a la Traumatología y Ortopedia y a la Medicina laboral. Comenzaron en calle Islas Malvinas esquina Santa Fe y construyeron la sede definitiva en calle Fotheringham.

El Dr. Bonnet fue gerenciador de la empresa además de trabajar como médico traumatólogo hasta el año 2015, en que se jubiló. En el Día del Médico, el 3 de diciembre, nuestro homenaje para todos los galenos que, con sus estudios y esfuerzos, engrandecieron la medicina neuquina y valletana.