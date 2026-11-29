La carrera electoral de 2027 comenzó a tomar fuerza en las provincias. A casi un año de las elecciones presidenciales, varios gobernadores decidieron anticipar sus comicios locales para evitar que la discusión nacional condicione las disputas por el poder territorial. En ese escenario, seis distritos ya definieron su calendario y comenzaron a aparecer los primeros nombres para competir por las gobernaciones. En la Patagonia, Neuquén y Chubut son dos puntos que ya definieron fecha.

En lo que respeta a nivel nacional, se aprobó el viernes pasado en el Senado la reforma política, que entre otros puntos, suspende las PASO para 2027. La iniciativa oficialista ahora se tratará en Diputados.

Neuquén abrirá el calendario electoral 2027

Neuquén será el primer territorio en abrir las urnas. Será el 14 de febrero. Así lo confirmó el gobernador Rolando Figueroa

Según dispuso el Juzgado Electoral Provincial, las agrupaciones tendrán tiempo hasta el 4 de diciembre para solicitar el reconocimiento de alianzas y hasta el 11 de diciembre para presentar sus candidatos.

En la provincia también se adelantará las elección en la mayoría de los municipios de primera categoría, entre ellos la capital provincial.

Elecciones 2027: las fechas en Chubut, Tucumán, Salta y Santa Fé

Mientras que Chubut votará el 21 de marzo. Allí, Ignacio Torres, jefe del Poder Ejecutivo que es parte del PRO, irá por un nuevo mandato. Enfrente, del lado del peronismo, el diputado nacional y ex intendente de Comodoro Rivadavia Juan Pablo Luque aparece como uno de los principales nombres para disputar la gobernación, señaló Noticias Argentinas. El dirigente, que ya enfrentó a Torres en 2023, impulsa una candidatura de consenso, aunque encuentra resistencias internas.

Luego, llegará el turno de Tucumán, el 9 de mayo. En la provincia del norte el gobernador Osvaldo Jaldo pretende competir por una reelección y consolidar su estructura territorial. Pasos que ofrece luego de su vínculo con el gobierno nacional de Javier Milei.

Sin embargo, su eventual postulación enfrenta un obstáculo judicial: sectores opositores plantearon la inconstitucionalidad de una nueva candidatura a partir de la interpretación del artículo 90 de la Constitución provincial. Pero sobre todo, por el período en el que Jaldo reemplazó a Juan Manzur, cuando este último pasó a desempeñarse como jefe de Gabinete nacional.

El propio Manzur, actual senador nacional, manifestó su intención de construir una alternativa para disputar el Ejecutivo provincial y acentuó sus críticas al mandatario. Lo más probable es que el PJ asista al comicio fracturado.

En Salta, el gobernador Gustavo Sáenz convocó a elecciones para el 16 de mayo de 2027, mediante el decreto 762, publicado en el Boletín Oficial provincial. El mandatario buscará competir por un nuevo período y sostiene que está habilitado por la cláusula transitoria de la reforma constitucional que impulsó durante su gestión, que estableció límites a las reelecciones.

En la vereda opuesta, el ex gobernador Juan Manuel Urtubey trabaja en la construcción de un armado político con sello propio y con raíces en el Partido Justicialista local, junto con dirigentes como Pablo Kosiner. Por ahora, ese sector no definió quién encabezará la propuesta electoral.

En torno a Santa Fe, las elecciones generales se producirán el 13 de junio, después de las PASO previstas para el 18 de abril. El panorama cuenta con el gobernador Maximiliano Pullaro en busca de la renovación de su mandato al frente de Unidos para Cambiar Santa Fe.

El peronismo, en tanto, comenzó a trabajar en una estrategia de unidad para evitar que la fragmentación interna favorezca al oficialismo. El diputado nacional Diego Giuliano, del Frente Renovador, ya dijo que su intención es competir por la gobernación.

También aparecen como posibles postulantes el titular del bloque peronista en Diputados, Germán Martínez, y el intendente de Funes, Roly Santacroce. En el armado provincial intervienen, además, los sectores vinculados a Axel Kicillof, Agustín Rossi, Omar Perotti y el espacio Ciudad Futura, encabezado por Juan Monteverde.

A diferencia de esos distritos, Catamarca confirmó que unificará sus comicios con las elecciones nacionales del 24 de octubre. La cabeza del Ejecutivo, Raúl Jalil, todavía no decidió si buscará un nuevo mandato o apoyará al intendente de la capital, Gustavo Saadi, para sucederlo. El acuerdo político incluye también a la senadora nacional Lucía Corpacci, quien deberá renovar su banca y mantiene un rol central en la definición del armado provincial.