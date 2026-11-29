Emigrar nunca es un proceso fácil. Cada historia es diferente, pero hay dificultades que se repiten: empezar de cero, adaptarse a otras costumbres, aprender un nuevo idioma y encontrar un lugar propio lejos de casa. Para quienes además deben enfrentar tratos que dificultan la integración, el camino puede volverse todavía más complejo. Sobre esas experiencias quiso hablar Aldana Genini, una joven neuquina que vive en Holanda y que presentó su primer cortometraje audiovisual presentado en el festival de cine de Países Bajos.

La historia de Aldana comenzó a más de 12 mil kilómetros Amsterdam. Neuquén fue el inicio de todo, donde las películas eran parte de su vida cotidiana. «Siempre me gustó el cine», dice. La vida la llevó a estudiar periodismo en Buenos Aires donde su pasión por el séptimo arte la orientó a la comunicación audiovisual.

La posibilidad de viajar a Holanda apareció casi de manera espontánea. Una amiga vivía en ese país y decidió visitarla. Lo que inicialmente iba a ser una estadía corta terminó convirtiéndose en un cambio de vida. «Ahorré un poco de plata, terminé renunciando y me vine en verano. Me pareció hermoso», recuerda.

Con una visa temporal se instaló en enero de 2023. Los primeros meses estuvieron dedicados a encontrar trabajo, conocer gente y empezar a construir una nueva vida. Esas primeras experiencias fueron construyendo lo que luego se transformó en un cortometraje: el trabajo de una inmigrante en una tienda de ropa.

«Mientras hacía eso, los días que tenía libre, si me salía algo para trabajar en un set como asistente de fotografía, dirección de arte o asistente de producción lo hacía, para no dejar también lo que yo quería hacer de lado», relató. Así empezó a acercarse cada vez más al ambiente audiovisual holandés.

Entre 2024 y 2025 comenzó a trabajar en el guion de lo que sería su primer cortometraje. La idea de la película surgió de situaciones que había atravesado en su primer trabajo, un lugar donde la mayoría de los trabajadores provenían de otros países. «Lo que yo vivía trabajando ahí, lo que vivían también mis compañeros laburando, era muy fuerte», recordó.

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En ese espacio comenzó a observar actitudes de algunos clientes hacia los trabajadores. La barrera del idioma también aparecía como una dificultad y, con el tiempo, esas experiencias se convirtieron en el punto de partida de su historia. «Este consumo masivo te hace no darte cuenta de que estás interactuando con un ser humano, que del otro lado hay una persona», expresa.

En «Sales Asistant», su cortometraje, su intención no fue representar únicamente las situaciones más extremas de discriminación, sino también aquellas que muchas veces pasan inadvertidas: que alguien te ignore, te hable por encima o te trate con desprecio.

La película pone el foco en una trabajadora proveniente de Latinoamérica y en las situaciones que atraviesa durante su jornada laboral. Aunque parte de experiencias propias, también recupera historias de otras personas que compartieron ese espacio con ella. Algunos de sus compañeros y amigos incluso participaron como extras en el rodaje.

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Para la realizadora, escuchar sus reacciones fue uno de los momentos más significativos del proceso. «Me hiciste también darme cuenta de un montón de cosas, de cómo me tratan diariamente y cómo eso se acumula en el cuerpo«, cuenta sobre los testimonios.

Aldana quería representar como todas esas microagresiones son recibidas, se acumulan y generan estrés.

Para concretar el proyecto, la neuquina tuvo que conocer cómo funcionaba la industria audiovisual de ese país. En Holanda, explicó, muchos proyectos cinematográficos se desarrollan a través de fondos que financian producciones y acompañan a aquellas personas que recién comienzan.

Con un guión propio, se presentó a una convocatoria destinada a realizadores que estaban dando sus primeros pasos en el cine. El proceso incluyó distintas instancias de selección, entrevistas y talleres para desarrollar el proyecto.

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Más de 50 propuestas participaron de la convocatoria y seis llegaron a la etapa final. Los seleccionados trabajaron durante aproximadamente un mes en el desarrollo de sus películas, con acompañamiento de profesionales de la industria. Su proyecto fue el elegido para recibir el financiamiento.

La noticia llegó a fines de enero y el rodaje se realizó en abril. Meses después, llegó otro reconocimiento: el cortometraje fue seleccionado para competir en el Nederlands Film Festival.

El 28 de septiembre fue la presentación del corto. Para ella, fue un momento muy especial, sobre todo por la posibilidad de conocer qué sentían los quienes la veían. «Para mí fue un sueño. A mí me encantó porque yo ya para esa altura lo único que quería era que lo vea la gente. Fue realmente hermoso», contó.

Entre el público hubo personas que se acercaron a contarle que se habían sentido identificadas con la historia. Algunas incluso la emocionaron con sus comentarios. «Venía gente que yo no conocía y me venía a hablar en español de la nada para decirme que se sentían identificados, que se habían sentido tocados de alguna manera», recordó.

Cuando Aldana mira hacia atrás piensa en una idea que estuvo latente siempre: volver a Argentina. Es que hubo momentos en los que las oportunidades laborales no llegaban como esperaba. «No me estaba saliendo nada. Laburaba algunos días libres pero nada más y estaba extrañando mucho», recuerda.

Sin embargo, las oportunidades que aparecieron y la comunidad que fue construyendo cambiaron su perspectiva. La paciencia y compromiso fueron clave: «Me di cuenta de que aunque a veces quiera volver, también tengo ganas de seguir apostando a esto«.

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Por ahora, trabaja de manera freelance y está enfocada en la distribución de su primer cortometraje. Su deseo es que pueda seguir recorriendo festivales y llegar también a su país. «Ojalá pueda proyectarse en Argentina», expresó.

Mientras tanto, ya piensa en nuevos guiones y proyectos propios. Después de haber encontrado una oportunidad para contar una historia que nació de sus propias experiencias, busca seguir creciendo en el mundo audiovisual, siempre recordando sus raíces.