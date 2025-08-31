Dr. Oscar Ernesto Botti, médico que dejó huellas en la Norpatagonia

Nació en el territorio neuquino un 25 de junio de 1949. Era hijo de Carlos Ernesto Botti y de Clementina Zanino. Su padre nació en Dolores, provincia de Buenos Aires, y luego se instalaron en Bahía Blanca. Su abuelo paterno se llamaba Santos Botti, y era un inmigrante italiano de Ancona. A la edad de 18 años, Carlos Ernesto viajó al sur a trabajar a una tienda en Cipolletti. Posteriormente se radicó en Neuquén y trabajó en la tienda Feria Franca. Con unos socios emprendieron varias tiendas en el valle llamadas El Baratillo (Tienda de ahorros para su bolsillo). Años más tarde, con su esposa Clementina, inauguraron su propio negocio llamado Casa Botti, ubicado en calle Alcorta y San Luis.

Los abuelos maternos (padres de Clementina) eran italianos, de Lombardía: María Ana Eugenia Cerra y Carlo Zanino. Inmigraron a la Argentina se instalaron en Roca, donde su abuelo Carlo trabajó en Bodegas Canale, lugar donde nació Clementina. Carlos y Clementina tuvieron tres hijos María Rosa, Maestra Normal Nacional y Técnica en Turismo; Oscar, médico, y Laura, docente de nivel medio, directora y supervisora en escuelas capitalinas. Oscar cursó sus estudios primarios en la Escuela Nº 2 donde sus compañeros de la vida fueron Carlitos Díaz y Roberto Eddi.

Continuaron sus estudios secundarios en la Escuela Nacional de Comercio General San Martín, junto a sus amigos Jorge Bonaiuto, Luis Buñol, Oscar Hernández, Nito Pujante y Néstor Grisoni. Egresó de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba a la edad de 23 años, como Médico Cirujano en 1973. En 1974 fue convocado a realizar el servicio militar en la localidad de Las Lajas, Neuquén. con su amigo de la infancia y gran compañero de pesca, Carlos Pianciola.

Realizaron tres meses allí como período de instrucción y fueron ascendidos a Subteniente en Comisión para trabajar un año en el Ejército de Comando de la Brigada de Neuquén con sus respectivas profesiones. La vida los volvería a convocar en noviembre de 1978 a la Guerra con Chile que, afortunadamente, no se llevó a cabo. En sus años de estudios en la Docta, conoció a Isabel Soledad Kearney, Maestra Jardinera y Psicóloga Corporal, con quien se casó en 1975. Decidieron radicarse en Neuquén donde formaron su familia y tienen tres hijas: Eugenia, Médica Generalista radicada en Buta Ranquil donde formó su familia. Sofía, Esp. en Comunicación radicada en Bariloche junto a su familia y Mariela, Ingeniera en Telecomunicaciones también en Bariloche junto a su familia.

Sus hijas les dieron nieta y nietos que completan la historia. El Dr. Botti realizó su formación en Neurología y Electroencefalografía en el Policlínico General San Martín de La Plata. Trabajó como Médico Neurólogo del Servicio Asistencial de la UOCRA Neuquén y como Médico Neurólogo de la Escuela Especial Nº 1 para Débiles Mentales.

Fue Médico Neurólogo de la Escuela Especial Nº 3 para Sordos e Hipoacúsicos. Trabajó en su especialidad en la Clínica Pasteur, Policlínico Neuquén y Consultorios Meditim hasta sus últimos días. Con más de 50 años de médico y 45 años de ejercicio en Neurología en los ámbitos público y privado, el Dr. Bottifue un referente en la materia a nivel regional, nacional e internacional.

En este último ámbito, ha sido distinguido por la Organización Internacional para la Capacitación e Investigación Médica (IOCIM) con los premios a la «Excelencia profesional en la Salud», «Buenas prácticas profesionales», «Master of Health Science» y «Doctor Honoris Causa en Salud», entre otros. A su trayectoria se le suman más de 35 años como Instructor Oficial del Método Silva de Control Mental,mediante el cual ha capacitado a cientos de personas en diversas regiones del país.

Escribió varios artículos para diarios y revistas, y una obra llamada “Guía práctica para Vivir Mejor”, que aún se encuentra inédita. Esta es sólo una síntesis de su amplia trayectoria.

Al cumplirse un año de su desaparición física, hoy lo homenajea su familia y el Neuquén al médico, al amigo, al neuquino, al hombre de bien. Siempre está presente en estas tierras, en donde su impronta es imborrable. Beatriz Carolina Chávez