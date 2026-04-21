Un proyecto para instalar cámaras en las escuelas de Neuquén generó inquietud en ATEN: qué dice

Un nuevo proyecto ingresó a la Legislatura de Neuquén para proponer la implementación de «un régimen de videovigilancia en los establecimientos educativos de gestión pública y privada» de la provincia, con el objetivo de «fortalecer la seguridad» y prevenir «hechos de violencia».

La iniciativa, que se presentó en el día de ayer, es impulsada por dos aliadas al oficialismo de Rolando Figueroa en la Cámara: las diputadas Gisselle Stillger (Arriba) y Mercedes Tulián (PRO).

El artículo 1 establece como objetivo la instalación de un régimen de videovigilancia en las escuelas neuquinas que sirva para garantizar, entre otras cosas, la integridad física y psicológica de los estudiantes, docentes y personal no docente.

La implementación de los dispositivos, indica el texto, se deberá regir por la ley 2762, respetando de esa manera «los principios de proporcionalidad, razonabilidad e intervención mínima».

El tratamiento de las imágenes «tendrá cómo única finalidad la prevención de hechos de violencia y la seguridad del entorno escolar«, precisaron las autoras del proyecto.

En cuanto a los límites y alcances del régimen, indicaron que quedará «estrictamente prohibida la instalación de cámaras en sanitarios y en todo espacio que afecte de manera directa la intimidad personal».

En cambio, los sistemas de videovigilancia sí se podrán ubicar en aulas y espacios pedagógicos, con un avance «progresivo» y conforme «a las prioridades que establezca la reglamentación».

Se propone comenzar con «una cobertura total de las salas correspondientes al nivel inicial, extendiéndose posteriormente, en forma gradual, a los restantes niveles educativos hasta alcanzar la totalidad de los establecimientos».

Además, las personas con acceso a las grabaciones que se obtengan de los dispositivos tendrán que respetar el carácter privado y secreto del material. «Las imágenes obtenidas no podrán ser utilizadas para finalidades distintas a las de seguridad pública y escolar», indica el artículo 4.

Cámaras en las escuelas de Neuquén: «Otro parcha», dijeron en ATEN

Fuentes de ATEN explicaron en diálogo con Diario RÍO NEGRO que el sindicato aún no tuvo acceso al proyecto, pero adelantaron que solicitarán participar del debate en caso de que avance.

Consideraron que propuestas como esta «no resuelven el problema» y recordaron lo ocurrido el año pasado cuando se sancionó una ley para limitar el uso de los teléfonos celulares en las escuelas: «Dijimos que eso no iba a traer solución alguna».

De acuerdo al gremio que representa a los docentes de la provincia, el abordaje «no pasa por lo prohibido o lo sancionatorio». Por el contrario, sostuvieron que «lo que se necesita son políticas que aborden la complejidad de lo social, la solución no es la penalización».

A su vez, evaluaron que la instalación de las cámaras puede incrementar la «estigmatización» y la judicialización del sistema educativo de Neuquén.

«Es todo lo que no hay que hacer, otro parche que intentan poner», añadieron voceros de la organización.

Cámaras en las escuelas de Neuquén: los fundamentos del proyecto

Stilger y Tulián fundamentaron la presentación del proyecto en la necesidad de «dar una respuesta concreta, razonable y proporcional a una problemática creciente que afecta a los entornos educativos de la provincia».

Concretamente, señalaron una tendencia en aumento de «episodios de violencia, conflictos y situaciones de riesgo» que comprometen la integridad de «estudiantes, docentes y personal no docente».

Frente a ese contexto, «la incorporación de sistemas de videovigilancia se presenta como una herramienta moderna, eficaz y complementaria», analizaron.

El texto aclara que la incorporación de la tecnología «no puede ni debe realizarse de manera indiscriminada», sino que, por el contrario, «exige un equilibrio cuidadoso entre la necesidad de reforzar la seguridad y la obligación de respetar los derechos fundamentales», en particular «el derecho a la intimidad y el interés superior del niño consagrado en la ley 2302».

«Los autores de estos hechos no pueden quedar impunes»

La diputada Stillger, al ser consultada por Diario RÍO NEGRO, dijo que decidieron presentar la iniciativa luego de una acumulación de situaciones de violencia en el último tiempo. Mencionó hechos de vandalismo, peleas afuera de las escuelas y amenazas de presuntos tiroteos acrecentadas desde hace unas semanas.

De prosperar la medida, dijo que las cámaras permitirán, sobre todo, «identificar a los autores» de los hechos de violencia. «Si hay chicos detrás de estos episodios, tienen que saber que no pueden quedar impunes; debe haber una reacción desde la institución educativa», remarcó.

Negó también que se trate de una medida persecutoria. Sostuvo que dotará de seguridad no solo a los estudiantes, sino también al personal docente y no docente.

De acuerdo a la diputada de Arriba, hoy ya existen escuelas en la provincia con cámaras encendidas en sus instalaciones, tanto públicas como privadas.

Afirmó, por otra parte, que la seguridad de las imágenes y la privacidad de los menores que en ellas aparezcan estará garantizada. Mencionó que la propuesta seguirá lo establecido por dos leyes provinciales que regulan la materia como la 2762 y la 2772.

«Primero se empezaría con espacios comunes y después está la posibilidad incorporar aulas en forma progresiva, pero comenzando por nivel inicial que es donde vemos que las familias están más preocupadas», añadió la legisladora que forma parte del universo de aliados oficialistas.

El proyecto estaría en condiciones de tomar estado parlamentario este miércoles, cuando la Legislatura vuelva a sesionar. Para llegar al recinto, tendrá que pasar por las comisiones de Legislación, Presupuesto y Educación. Esta última la preside una de sus autoras, Mercedes Tulián.

Lleva la firma de los diputados Brenda Buchiniz (Cumplir), César Gass (UCR) y de tres integrantes del bloque del MPN: Patricia Fernández, Gerardo Gutiérrez y Juan Sepúlveda.