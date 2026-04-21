Weretilneck presentó a la secretaria de Turismo y completó una vacante que se prolongó 18 meses

El gobernador Alberto Weretilneck presentó finalmente a la nueva secretaria de Turismo de Río Negro, María Sol Canalda, que llega para cubrir una vacante que se generó en septiembre de 2024 y se incorpora ahora con el nuevo esquema bajo la órbita del ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

La nueva funcionaria no viene de la esfera política, sino que tiene trayectoria en el ámbito turístico con participación activa en instituciones de Bariloche como la Asociación de Hoteles de Turismo, que nuclea a los establecimiento cinco estrellas; la empresarial del cerro catedral y también participó en el directorio del Emprotur años atrás, según pudo conocer este diario.

El Gobierno formalizó la designación a través de un comunicado de prensa que acompañó con la fotografía de la reunión de Weretilneck, el ministro Carlos Banacloy y la flamante funcionaria. Ayer el mandatario ya había anticipado que en los próximos días se concretaría el anuncio y también deslizó que se trataba de una mujer.

Canalda se formó en administración hotelera en la Ecole La Suisse, se especializó en marketing digital, gestión comercial y revenue management, y habla cinco idiomas. Fue presidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo de Bariloche y amplió su experiencia internacional en VIK Chile, uno de los proyectos de hospitalidad y enoturismo de lujo más destacados de la región, según destacó la Provincia al valorar el perfil técnico de la funcionaria.

“Asumo esta responsabilidad con enorme compromiso y entusiasmo, poniendo toda mi experiencia al servicio del fortalecimiento y desarrollo turístico de Río Negro, acompañando a cada región y a quienes hacen del turismo una actividad clave en la provincia”, expresó Canalda.

Banacloy destacó la diversidad de paisajes y subregiones en la misma provincia y afirmó que se continuará con el desarrollo del turismo en toda la provincia.

La secretaría de Turismo está vacante desde septiembre de 2024 cuando renunció Marcos Barberis. Luego el área quedó con una subsecretaría bajo el mando de Marisol Martínez, que se fue en diciembre de 2025. En el medio, el Gobierno creó la Agencia de Turismo de Río Negro, para hacerse cargo de la promoción turística, y luego -en febrero pasado- se pasó el área a la órbita de Desarrollo Económico y Productivo.

El gobernador tiemp atrás deslizó que analizaba algunos cambios en las tareas de la secretaría que luego de la creación de la ATUR quedó exclusivamente con trabajos administrativos de fiscalización y habilitación. Se piensa en traspasar la gestión del fondo de infraestructura turística, pero aún no se concretó.