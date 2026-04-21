Cortés anunció gestiones con Mercado Libre para tener un centro de transferencia en Bariloche

Mercado Libre podría tener un centro de transferencia en Bariloche si avanza el acuerdo que promueve el intendente Walter Cortés con el fundador de la empresa Marcos Galperín.

Cortés fue el encargado de anunciar su objetivo y dijo que mañana (por este miércoles) se reunirá con referente de la empresa para “firmar un convenio”. Acotó que es “para ver si podemos traer a alrededor de 300 personas a trabajar en Mercado Libre, para nuestra gente”.

El anuncio lo deslizó al pasar en un discurso que ofreció en un acto de entrega de escrituras de la Provincia y firma de contratos, que encabezó el gobernador Alberto Weretilneck en el Centro Administrativo Provincial de Bariloche.

El jefe comunal dijo que su intención es que la empresa referente del comercio electrónico tenga su base en el Parque Productivo, Tecnológico e Industrial de Bariloche donde tanto la Provincia como el municipio ofrecen beneficios impositivos para la radicación de empresas.

«La Patagonia necesita un centro de distribución y vamos a ver si le competimos a Neuquén, nosotros tenemos el tercer aeropuerto más importante del país y eso pesa», dijo a la prensa.

En el Parque Productivo, ubicado en la Circunvalación de Bariloche, hay un área específica para empresas de logística y el intendente también dijo que “competirá” con Neuquén para tener este centro.

Hay que mencionar que en Neuquén Mercado Libre tiene un centro de distribución importante en el Parque Industrial y también se realizó una prueba piloto con la llegada de aviones con la mercadería para distribuir en la zona, a una razón de 1,5 millones de paquetes mensuales.

Cortés también aclaró ante la prensa que exigirá a Mercado Libre contratar mano de obra local y mostró la eventual concreción del centro de transferencia como una oportunidad de crecimiento.

El intendente aprovechó la ocasión para pedir el “acompañamiento” de la dirigencia política en general: “Si estamos juntos como comunidad, aún con nuestras diferencias, peleando por el futuro de nuestra gente todos tenemos un espacio, todos podemos construir y hacer cosas fundamentales para nuestra gente”, señaló.