Alberto Fernández, a un paso del juicio oral por violencia de género contra Fabiola Yáñez

El expresidente Alberto Fernández quedó a un paso de enfrentar un juicio oral por violencia de género contra su expareja, la ex primera dama Fabiola Yáñez, luego de que la Justicia rechazara un pedido clave de su defensa.

La decisión fue tomada por el juez federal Daniel Rafecas, quien negó la solicitud de nulidad presentada por los abogados del exmandatario y avaló la continuidad del proceso judicial.

Rechazo a la nulidad

Rafecas consideró que no corresponde retrotraer la causa y convalidó las actuaciones realizadas hasta el momento. Además, sostuvo que el apartamiento del juez Julián Ercolini no invalida las medidas ya adoptadas durante la investigación.

La defensa de Fernández, encabezada por la abogada Silvina Carreiro, había solicitado la nulidad de todo lo actuado bajo el argumento de una supuesta falta de imparcialidad por parte de Ercolini, a quien acusaron de tener “animadversión” hacia el ex presidente.

Las acusaciones

La causa, impulsada por el fiscal Ramiro González, sostiene que Fernández deberá responder por dos hechos de lesiones leves y uno de lesiones graves, en un contexto de presunta violencia de género.

Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2016 y 2024 e incluirían violencia física y psicológica contra Yáñez, en una relación marcada por una asimetría de poder. Entre los agravantes se contemplan el vínculo de pareja, el abuso de poder y presuntas amenazas coactivas.

Tras el rechazo del planteo de nulidad, el expediente avanza hacia la instancia de juicio oral, donde un Tribunal Oral Federal deberá determinar la culpabilidad o inocencia del ex mandatario.

De esta manera, la situación judicial de Fernández se complica y queda más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados en una causa de alto impacto político e institucional.