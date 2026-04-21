Amati posterga el festejo aniversario de Fernández Oro: “Nos encontramos en una situación muy difícil”

El intendente de Fernández Oro, Gustavo Amati, confirmó que el municipio postergará la fiesta principal por el aniversario de la ciudad. Explicó que la medida fue definida junto al Gabinete municipal frente al escenario económico actual.

Durante mayo se mantendrán las actividades protocolares habituales, pero no habrá fiesta aniversario. El municipio realizará el acto oficial, el desfile y las propuestas tradicionales, mientras que los espectáculos pasarán para septiembre.

Pese a la reprogramación de la fiesta principal, el aniversario tendrá una jornada abierta para vecinos e instituciones. El intendente convocó para el 19 de mayo en Avenida Cipolletti, desde las 14, con desfile, corte de torta y chocolate compartido.

Fernández Oro reprograma la fiesta aniversario por la situación económica

Amati sostuvo que la determinación apunta a preservar los recursos comunales y evitar mayores compromisos financieros en los próximos meses. “Es una decisión responsable, una decisión acertada para resguardar la salud financiera y económica del municipio”.

El jefe comunal recordó además que la actual gestión ya venía aplicando criterios de austeridad en los aniversarios anteriores. Según señaló, se buscó cuidar el gasto público desde el inicio de la administración.

También advirtió sobre la complejidad del momento económico y la necesidad de reorganizar prioridades. “Hoy nos encontramos en una situación muy difícil” y por eso “creemos que es conveniente pasarlo para el mes de septiembre”.

El impacto de mayo en los gastos de junio

En su mensaje, Amati explicó que los gastos generados durante mayo repercuten en junio, cuando el municipio debe afrontar salarios y aguinaldos de los trabajadores comunales. “Todo lo que se genera en el mes de mayo impacta en el mes de junio”.

Luego remarcó que en ese período se concentran obligaciones centrales para las finanzas locales. “En el mes de junio contamos con los sueldos, aguinaldos de todos los empleados municipales”.