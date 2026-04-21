Secuestro de drogas y detenidos en el oeste de Neuquén: Un operativo cerrojo terminó con una pareja tras las rejas

En una rápida intervención policial durante la noche del pasado domingo, efectivos de la Comisaría 21 lograron desarticular un presunto punto de venta móvil de estupefacientes en el barrio Melipal. El procedimiento, que comenzó como un reporte por violencia de género, terminó con el secuestro de cocaína, armas y la demora de dos personas.



El inicio: Alerta vecinal y operativo cerrojo

Todo comenzó tras el llamado de vecinos que advirtieron una situación alarmante: un vehículo rojo sin patente circulaba por la zona, y en su interior se observaba una violenta discusión entre sus ocupantes.

Ante el riesgo inminente, la policía montó un operativo cerrojo que permitió interceptar el rodado en la intersección de las calles Doctor Ramón y Picún Leufú. Aunque la mujer intentó minimizar el conflicto al ser entrevistada, la actitud sospechosa de los involucrados llevó a los uniformados a mantener un cordón preventivo estricto.

Tensión y amenaza con arma blanca

La situación escaló en peligrosidad cuando el conductor del vehículo, al verse acorralado por los efectivos, extrajo un arma blanca para intentar amedrentar al personal policial.

«La respuesta fue rápida y profesional: los agentes lograron neutralizar al sujeto sin que se produjeran heridos, resguardando la integridad física de los presentes y de la propia mujer que lo acompañaba», detallaron fuentes oficiales.

Droga que fue secuestrada.

Hallazgos de la requisa: Cocaína y elementos de corte

Una vez controlada la amenaza y con la correspondiente orden judicial de requisa, el registro del automóvil arrojó pruebas contundentes de actividad ilícita. En el interior del vehículo se hallaron envoltorios de clorhidrato de cocaína listos para su distribución, una balanza de precisión y sustancias de corte.

Además, había dinero en efectivo y anotaciones con datos de interés para la causa, así como cartuchos de arma de fuego y el arma blanca utilizada en la agresión inicial.

En el operativo dio con cocaína.

Intervención de Antinarcóticos y situación legal

Debido al hallazgo de sustancias prohibidas, se dio intervención inmediata al personal del departamento Antinarcóticos, quienes realizaron las pruebas de campo pertinentes.

Actualmente, tanto el hombre como la mujer permanecen detenidos y a disposición de la Justicia Federal. Se les ha iniciado una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes (23.737), además de las actuaciones por resistencia a la autoridad y tenencia de munición de guerra.





