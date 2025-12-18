ESCUCHÁ RN RADIO
Cartas

El absurdo imperio

Carta de Lector

Por Carta de lector

Roberto Savasta 14.251.572

BARILOCHE

La nube que avanza opacando el cielo

Luces de tormenta, tronando en la noche

provocando miedo.

Se derrumba al fin, el absurdo imperio

El piso se mueve, ladrillos enormes

caen al vacío de aquello sin nombre.

Paredes muy altas, tiemblan en la falta

del sostén enorme de un montón de farsa

que mantuvo impune paredes muy altas.

El sol se ha ocultado, no por mucho tiempo

Este frío inmenso que atraviesa el alma.

Será junto al fuego, en el crudo invierno

Refugio sargrado del noble guerrero.

La nube que avanza, opacando el cielo

La luz de mi intento que de a poco asoma

Vencerá al invierno con el simple fuego

En el mismo centro, solo, frente al tiempo.

Veo como al fin, se cae de a poco

el absurdo imperio.


Temas

Poesía patagónica

Roberto Savasta 14.251.572

