El absurdo imperio
Roberto Savasta 14.251.572
BARILOCHE
La nube que avanza opacando el cielo
Luces de tormenta, tronando en la noche
provocando miedo.
Se derrumba al fin, el absurdo imperio
El piso se mueve, ladrillos enormes
caen al vacío de aquello sin nombre.
Paredes muy altas, tiemblan en la falta
del sostén enorme de un montón de farsa
que mantuvo impune paredes muy altas.
El sol se ha ocultado, no por mucho tiempo
Este frío inmenso que atraviesa el alma.
Será junto al fuego, en el crudo invierno
Refugio sargrado del noble guerrero.
La nube que avanza, opacando el cielo
La luz de mi intento que de a poco asoma
Vencerá al invierno con el simple fuego
En el mismo centro, solo, frente al tiempo.
Veo como al fin, se cae de a poco
el absurdo imperio.
