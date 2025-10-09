El caso Espert y las candidaturas

Dr. José Brunetta

josebrunetta@yahoo.com.ar

DNI 4.180.958

El Dr. José Luis Espert recibió el apoyo económico-financiero de un empresario y no solo eso sino el uso de su avión para sus viajes proselitistas. Desde que existe la política, no hubo un solo político que no recibiera apoyo económico financiero.

Muchas veces diferentes espacios políticos han recibido apoyo de la misma persona que apuestan a pares e impares, a negro y rojo y del cero al nueve.

¿Pero cómo recibió el apoyo económico financiero? Lo recibió por canales legales de cuentas y a cuentas dentro del sistema bancario.

Luego de esa transferencia de dinero, y del uso del avión privado del empresario, apareció una acción de la justicia de EEUU en contra de dicho empresario por varias figuras delictivas.

Si Espert hubiera estado en conocimiento previamente, y en el caso que quisiera ser cómplice del empresario en cuestión, hubiera usado los métodos kkirchneristas para recibir apoyo del dictador Chavez mediante las valijas de Antonini Wilson, de las cuales se descubrió por casualidad una de ellas y no sabemos cuantas habían ingresado antes.

Presionado por propios y extraños, Espert se bajó de la candidatura, cometiendo el error de Carlos Saúl Menem que nos dejó en manos del delincuente Néstor Kirchner y su cómplice familia.

Tendría que haber esperado a que la justicia actuara y si se encontraba por casualidad con algún juez probo, que quizás lo haya, estaría todo aclarado.

¿Ocurrida esa acción a quien ponen para reemplazarlo en su candidatura?

A Diego Santilli que primero fue peronista, luego Larretista, más tarde del Pro y ahora de LLA.

El mismo que en su momento acompañó a la presidenta de Dinamarca a arrojar flores a los terroristas en el Parque de la Memoria Bizca, que en esa oportunidad dijo que había que tener memoria y que tiene un familiar muy cercano que estuvo amenazado por esos terroristas en los años 70.

¿No podrían haberlo reemplazado por alguien de mejor perfil e imagen?

Saludos cordiales