Caso Agostina Vega: el fiscal confirmó el hallazgo de restos humanos y aseguró que “en un 98% serían de Agostina”

El fiscal Raúl Garzón confirmó este sábado el hallazgo de restos humanos durante los rastrillajes realizados en la zona de Ampliación Ferreyra, en Córdoba, y aseguró que existe un 98% de probabilidad de que pertenezcan a Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada desde hacía siete días.

“Con enorme dolor les digo que hemos encontrado restos humanos que en un 98% serían de Agostina”, expresó el funcionario judicial durante una conferencia de prensa brindada esta tarde.

Garzón pidió prudencia a los medios de comunicación y remarcó la importancia de esperar los resultados de las pruebas forenses antes de dar por confirmada cualquier información.

“No afirmen antes de las pruebas forenses. La familia no se debe enterar de nada por los medios. La rendición de cuentas de este fiscal es para con los padres. Sepan que detrás de cada foto hay una mamá, una familia”, sostuvo.

El fiscal señaló que la investigación continúa y que el hallazgo no representa el cierre de la causa. “Esta tarea no ha terminado. Estamos frente a un homicidio, con una persona imputada”, afirmó.

En ese sentido, confirmó que la pesquisa abarca tanto el entorno familiar como el no familiar de la víctima desde el primer momento y adelantó que Claudio Barrelier, el único detenido en la causa, volverá a ser convocado a declaración indagatoria en las próximas horas.

Consultado sobre una posible recalificación de la causa para incorporar la figura de homicidio vinculado a violencia de género, Garzón indicó que la Fiscalía analizará todas las circunstancias que permitan contemplar la situación de vulnerabilidad de la adolescente.

“Se incluirán absolutamente todos los aspectos que defiendan la vulnerabilidad de la víctima”, aseguró.

Dando detalles sobre el homicidio, el fiscal aseguró que el crimen habría ocurrido en el domicilio en el que Agostina ingresó.