Marcelo Culotta ganó las elecciones en San Lorenzo y será el presidente del club

Marcelo Culotta ganó las elecciones en San Lorenzo y será el presidente hasta diciembre de 2027.

Marcelo Culotta fue elegido como nuevo presidente de San Lorenzo tras imponerse en las elecciones anticipadas que se realizaron este sábado en el estadio Nuevo Gasómetro, aunque todavía no hay cifras oficiales.

El candidato de «Orden y Progreso Sanlorencista» se quedó con la victoria y estará al frente del club durante los próximos 18 meses, período en el que completará el mandato que había quedado inconcluso tras la salida de Marcelo Moretti.

Marcelo Culotta, votando este sábado en el Nuevo Gasómetro.

Culotta tuvo revancha en las urnas. En las elecciones de 2023 había finalizado segundo detrás de Moretti, cuya lista, Boedo en acción, obtuvo el 36,73% de los votos contra el 28,59% de Orden y Progreso Sanlorencista.

César Francis, representante de la agrupación «Volver a San Lorenzo», finalizó en el segundo lugar, mientras que Sergio Costantino, presidente interino y candidato de «San Lorenzo en Marcha», terminó tercero. Más atrás quedaron Manuel Agote y Nicolás Papasso.

Según los datos difundidos al cierre de la jornada, cerca de 12.000 socios participaron de la votación, una de las más convocantes de los últimos años en la institución.

Cómo está integrada la lista ganadora

La nueva conducción de San Lorenzo estará encabezada por Marcelo Culotta como presidente y Juan Manuel Campos como vicepresidente primero.

Además, la lista incluye como vocales a Juan Bautista Castaña, Ariel Deán, Ana Bozzano, Hernán Etman, Gonzalo Campos, Pedro Criscolo, Oscar Moreira, Claudia Da Costa Díaz, Daniel Rotella, Maximiliano Ferrera, Silvana Maidana, Lucas Rajoy, Guillermo Mangone, Tomás González Cordasco, Diego Espinosa Godoy, Mariano Achille, Mariana Vilaseco y Gustavo Fernández Quiroz.