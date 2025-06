El conflicto de Medio Oriente

Juan Carlos Malgesini, DNI 4.673.429

PUERTO DE SAN ANTONIO ESTE

Para quienes estamos preocupados por el ataque de Israel a la Nación iraní lo que fue luego involucrando a otros grupos étnicos o naciones de Oriente Medio en el conflicto como -algunos dueños de sus tierras ancestrales como palestinos, sirios, libaneses etc. apoyados algunos por naciones como China, Rusia, Turquía, Inglaterra, Francia, Alemania , lo que ha resultado en una hecatombe política.

En Europa Occidental y Oriental también se desarrolla un conflicto armado de grandes proporciones entre Ucrania y Rusia. Como son muchos los países con intereses mezclados y los medios de prensa involucrados en difundir las noticias, algunas ajustadas a la verdad y otras no tanto, los lectores o televidentes, podemos ser engañados y otros “manejados” por medios poderosos que actúan a la vera de las simpatías de cada individuo.

Por mi parte, me reservo la opinión y espero el mundo se incline a favor de la verdad que todos tenemos a la vista.