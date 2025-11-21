El fin de los manicomios

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)

BUENOS AIRES

A 15 años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) elaboraron el informe “Manicomios porteños: la transformación que no llega”. El documento evidencia que la Ciudad de Buenos Aires mantiene un sistema de atención que viola los derechos humanos y contraviene la normativa vigente.

En primer lugar, en la Ciudad todavía funcionan los históricos cuatro hospitales psiquiátricos públicos, y ninguno de ellos cuenta con un plan de adecuación. En 2024, estos centros reunían el 94,4% del total de camas de internación, y los hospitales generales solo el 5,6%.En segundo lugar, no se observa una tendencia a la baja en las internaciones que refleje un vaciamiento progresivo de estos espacios.

Por otro lado, las condiciones de estos centros impiden vivir dignamente. Allí, las personas se ven expuestas a pasar sus días en infraestructuras precarias, a situaciones de aislamiento y encierro, a múltiples formas de violencia física y psicológica, y a prácticas de sobremedicación, lo que daña su salud y conduce a la la pérdida de todas sus habilidades para la vida autónoma.

A su vez, la subsistencia de la internación como la respuesta principal a esta problemática tiene su correlato en la ausencia de dispositivos que permitan a las personas salir del hospital psiquiátrico y vivir en la comunidad.esta publicación evidencia que dejar atrás los manicomios no es solo una obligación legal, sino una deuda ética y social.