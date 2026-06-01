Pantallas led en Neuquén: quieren frenar la contaminación visual

Las pantallas led y la posible perturbación en el tránsito y a los frentistas comenzó a ser analizada en comisión del Deliberante, aunque no llegará aún a la sesión del jueves, se indicó. El proyecto pertenece al Ejecutivo Municipal, aunque parte de esta regulación ya fue prevista en el nuevo código contravencional, a partir de las sanciones.

El despacho de la comisión de Legislación sobre el nuevo código contravencional finaliza el tratamiento en la comisión el 8 de junio dijo la concejala Victoria Fernández (MPN). «Tiene aún un camino en instancia legislativa», explicó.

Según se estipuló, si las pantallas no cumplen con las limitantes técnicas, serán multadas y hasta clausurado su uso. Si además constituye un contaminante visual el lugar donde está dispuesta, podrán ser multado quien usa el cartel y el propietario que habilita el lugar.

Sobre las pantallas, el nuevo código sanciona el incumplimiento de las pautas técnicas para la instalación de la publicidad, no solo por la afectación o molestias que pueda generar en los edificios o vecinos afectados por el cartel, sino por la posible distracción o encandilamiento a los conductores.

El Ejecutivo tiene un registro de las pantallas led que hay en la ciudad. El poder de policía depende del área de comercio (foto Florencia Salto)

El presidente de la comisión de Servicios Públicos, Atilio Sguazzaini (MPN) aseguró que «tenemos una norma incompleta, queremos perfeccionarla», explicó. Agregó que el paisaje urbano cambió con la publicidad expresada en pantallas.

Sostuvo que lo que se buscará es que no se produzca un vacío normativo y regular la utilización del espacio privado y público en lo relacionado al uso de las pantallas con fines publicitarios. «Son pocas, pero cada vez hay más pedidos de pantallas para colocar en la ciudad. Tienen una proyección sobre lo público, generar algún tipo de perturbación en algunos casos», especificó.

Dónde no se podrá poner pantallas

El proyecto prevé algunos corredores donde no se permitirá el uso de las pantallas led, como por ejemplo, en la salida e ingreso del acceso norte hasta el cañadón de las Cabras, por avenida Raúl Alfonsín. «A fin de evitar las distracciones a la conducción y preservar la calidad paisajística del sector», caracterizado en el tramo por la convivencia urbana con el Parque Norte.

La publicidad urbana con dispositivos led o tecnología análoga, sin sonido, visible desde la vía pública «requerirá autorización municipal previa» a la instalación y deberá cumplir con condiciones de seguridad, instalación, mantenimiento y funcionamiento.

No se habilitará el uso cuando por reflejo o brillo de luces, o luz intrusa proyectada, perjudique a los vecinos que residan en las cercanías o induzca a la confusión (por la dinámica de sus contenidos o por circunstancias técnicas), encandilamiento o distracción peligrosa para la circulación vehicular o peatonal.