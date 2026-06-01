Los jugadores que suma Scaloni para los amistosos y que podrá utilizar si no recupera a los lesionados

El DT argentino cuenta con varios juveniles de cara a los choques ante Honduras e Islandia.

En marcha la ilusión mundialista para la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni, la cual ya descansa en el pintoresco predio ubicado en Kansas City, donde hará base el equipo nacional durante la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Allí no solo se encuentran los citados formalmente en la nómina de 26, sino también siete jugadores convocados por el DT nacional para sumar a los dos partidos amistosos preparatorios de cara al debut ante Argelia, el martes 16 de junio.

¿Quiénes son esos futbolistas? Santiago Beltrán (River), Joaquín Freitas (River), Tomás Aranda (Boca), Simón Escobar (Vélez), Ignacio Ovando (Rosario Central), Nicolás Capaldo (Hambyrgo SV) y Agustín Giay (Palmeiras).

Pensando en los choques ante Honduras (sábado 6/6) e Islandia (martes 9/6), Scolani solo podrá tener en cuenta a Freitas, Ovando y Escobar, que no tienen chance de meterse en la lista del Mundial ya que no forman parte de la prelista de 55 futbolistas.

En tanto que Capaldo y Giay son los principales candidatos a tener aun una mínima esperanza mundialista, en caso que Montiel o Molina no se terminen de recuperar al 100%.

De todos modos, si uno de los 26 elegidos se termina cayendo de último momento de la convocatoria, Scaloni no descarta elegir a un jugador que no haya viajado a Estados Unidos, como sucedió con Almada y Ángel Correa en 2022.