El PJ Río Negro posterga su encuentro y JSRN ratifica su acto en Cipolletti

El Partido Justicialista de Río Negro tenía prevista una reunión del Consejo el próximo sábado 6 de junio, ampliada a representantes con cargos electivos, pero decidió postergar y ampliar el encuentro para concretar un “gran acto” después del Mundial de Fútbol, con un plan de lanzamiento de María Emilia Soria.

“La idea inicial era una reunión de las autoridades partidarias, más legisladores, intendentes y representantes parlamentarios, pero muchos compañeros querían estar y escuchar a la candidata. Así, que se acordó pasarlo para agosto para no dejar a nadie afuera y hacer un gran acto en el Alto Valle”, dijo José Luis Berros, vicepresidente del PJ al ser consultado por la suspensión del encuento de Choele Choel.

El Consejo para tratar cuestiones internas y de forma podría avnzar con una reunión por Zoom y luego motorizar los esfuerzos en un acto masivo que posiblemente se concrete en Roca, el bastión de los Soria.

Asumen autoridades de JSRN

En la otra vereda, en el seno del partido del gobierno provincial, JSRN, que corrió una semana su acto y se realizará el sábado 6 de junio, ya se cursaron invitaciones al encuentro que será en la finca La Nonina de Cipolletti por la tarde.

El nuevo presidente de Juntos Somos Río Negro y el gobernador, en el último aniversario de Cipolletti.

Allí asumirá la presencia del partido el intendente Rodrigo Buteler y la nueva camada de dirigentes -muchos de los cuales integran el gobierno provincial- que conformaron la lista de unidad “Renovación para Seguir Creciendo Juntos”, que afrontarán la siguiente etapa.

Integran la nueva conducción, acompañando la presidencia de Buteler, el intendente de Viedma Marcos Castro como vicepresidente; la secretaria de Gobierno provincial, Natalia Almonacid como secretaria general; el jefe comunal de Río Colorado, Duilio Minieri, como prosecretario; y el ministro de Gobierno, Agustín Ríos, como tesorero, secundado por la concejal de Roca Belén Bavastri.

Los vocales serán los intendentes Marta Ignacio (Sierra Colorada); Horacio Zuñiga (Contralmirante Cordero) y Daniela Cornejo (Pilcaniyeu). Además de Gladys Almuna (San Javier); Daniel López (San Antonio Oeste); Flavia Méndez (General Enrique Godoy); Fabián Rudolph (El Bolsón) y Flavio Rugero Collino (Villa Regina).