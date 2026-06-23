Proyecto Argentina LNG: definen a las empresas que liderarán el desarrollo de la planta clave para exportar gas de Vaca Muerta

El proyecto Argentina LNG continúa avanzando en su fase de desarrollo con definiciones estratégicas para la infraestructura que permitirá exportar gas natural licuado desde la Argentina.

El proyecto «Argentina LNG» avanzó un paso más en su proceso de desarrollo con la definición de una de las obras consideradas fundamentales para el esquema de exportación de gas natural proveniente de Vaca Muerta. Se trata de la futura planta de tratamiento y separación de gas que se construirá en Neuquén y que tendrá la misión de acondicionar la producción antes de su transporte hacia la costa atlántica.

La planta, denominada Integrated Gas Treatment Project (IGTP), estará emplazada en territorio neuquino y funcionará como el punto de procesamiento previo del gas natural producido en los yacimientos de Vaca Muerta. Allí se realizarán tareas de tratamiento, acondicionamiento y separación que permitirán cumplir con las especificaciones técnicas requeridas para su posterior exportación.

Una vez completada esa etapa, el recurso será transportado hacia las instalaciones de licuefacción proyectadas en el Golfo San Matías, desde donde se prevé la salida de cargamentos destinados a distintos mercados internacionales. La obra se considera un eslabón central dentro de toda la cadena logística y operativa que demandará el desarrollo de Argentina LNG.

La iniciativa forma parte del plan impulsado por YPF junto a la energética italiana ENI, una alianza que busca posicionar a la Argentina como uno de los actores relevantes del mercado global de gas natural licuado (GNL) durante la próxima década. El objetivo es aprovechar el potencial de Vaca Muerta para abastecer la creciente demanda internacional de energía mediante exportaciones a gran escala.

La unión transitoria de empresas integrada por SACDE y la firma italiana Tecnimont fue seleccionada para liderar el desarrollo de esta infraestructura estratégica. La adjudicación representa un avance concreto dentro de un proyecto que contempla inversiones multimillonarias y que es observado por la industria energética como una de las apuestas más ambiciosas de los últimos años.

De acuerdo con la información publicada por EconoJournal, la UTE conformada por SACDE y Tecnimont fue elegida como “front runner” del proyecto, una denominación utilizada habitualmente en grandes desarrollos de infraestructura para identificar al consorcio que queda mejor posicionado para liderar la ingeniería de detalle, el diseño ejecutivo y la definición técnica de la obra.

La licitación también dejó en evidencia el nivel de participación que tiene ENI dentro de la iniciativa. La evaluación de las propuestas estuvo a cargo de equipos técnicos de la compañía italiana, que analizaron las distintas alternativas presentadas para una de las instalaciones más importantes contempladas dentro del programa exportador.

Este esquema responde a la distribución de responsabilidades acordada entre las empresas. Mientras YPF concentra los aspectos vinculados al desarrollo de los recursos y la producción de gas en Vaca Muerta, ENI lidera los procesos relacionados con el tratamiento, el transporte y la infraestructura necesaria para llevar el gas hacia los mercados internacionales, incluyendo los desarrollos offshore asociados a la terminal marítima de exportación.

En paralelo a estos avances, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó públicamente la importancia que tendrá la futura planta dentro del proyecto. A través de sus redes sociales, el ejecutivo afirmó que se trata de una instalación clave para el tratamiento y la separación del gas destinado a la exportación y remarcó el potencial económico que tendrá para la provincia y para el país.

Marín señaló además que la iniciativa implicará inversiones por miles de millones de dólares y que durante su desarrollo «generará más de 5.000 puestos de trabajo». También destacó el papel que cumple Neuquén en la consolidación del proyecto, al considerar que la provincia reúne condiciones fundamentales para el crecimiento de la industria energética vinculada al shale gas.

En ese sentido, el titular de YPF hizo referencia al tratamiento de una normativa en la Legislatura neuquina que, según sostuvo, será una herramienta importante para brindar previsibilidad y acompañar la concreción de inversiones de gran escala. Desde la visión de la compañía, la articulación entre el sector público y el privado resulta determinante para acelerar la puesta en marcha de proyectos de esta magnitud.

La adjudicación de la planta de tratamiento también es interpretada por referentes del sector como una señal del grado de madurez que está alcanzando Argentina LNG. Más allá de las instancias comerciales y financieras que todavía deben completarse, las empresas involucradas ya avanzan en definiciones de ingeniería y planificación que permiten visualizar una etapa más avanzada del proyecto.

Con Vaca Muerta como principal fuente de abastecimiento y una infraestructura diseñada específicamente para la exportación de GNL, Argentina LNG se perfila como uno de los desarrollos energéticos más relevantes de las próximas décadas. El avance de la planta de tratamiento y separación en Neuquén constituye, en ese contexto, una pieza central para transformar el potencial gasífero del país en una plataforma exportadora con alcance global.