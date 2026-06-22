Un joven ingresó a un hospital de Bariloche con dos heridas de arma de fuego: investigan conflicto intrafamiliar

Un violento episodio ocurrió en Bariloche este lunes 22 de junio. Un adolescente fue trasladado al hospital con heridas de armas de fuego. Qué se sabe por el momento.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO a través de fuentes policiales, el joven menor de edad fue trasladado en un vehículo particular hacia el Hospital Privado Regional del Sur de San Carlos de Bariloche.

Si bien por el momento se desconoce cuál es su estado de salud, se pudo saber que fue herido de bala tanto en su rostro como una de sus piernas.

La Justicia ya interviene en el caso y como primera línea de investigación las autoridades sospechan de un presunto conflicto intrafamiliar.





Detuvieron a una mujer por la muerte de su marido en Neuquén

Una joven de 29 años se encuentra detenida como presunta autora de la muerte de su pareja, un hombre de 31 años, en un trágico hecho ocurrido este domingo por la noche en el barrio Villa Ceferino de la ciudad de Neuquén.

El violento episodio se desencadenó en la vereda de una vivienda ubicada en la calle Rawson al 1470, donde la pareja comenzó a discutir intensamente. En medio de la disputa, el hombre cayó desplomado al suelo con una visible lesión en la cabeza.

Según informó el Director de la División Delitos, el comisario mayor Sergio Llaytuqueo, en diálogo con Diario RÍO NEGRO, el desenlace fatal de las 21:30 estuvo precedido por otro altercado violento apenas una hora antes.

“Personal de la comisaría 3ra se hizo presente primero a las 20 horas, porque hubo una discusión violenta entre la pareja, razón por la cual la mujer se retiró del lugar y volvió una hora después cuando se tomó conocimiento de la muerte”, expuso el comisario mayor.

A raíz de lo sucedido, la fiscalía a cargo de Lorena Juárez ordenó la inmediata detención de la mujer. Asimismo, la justicia solicitó la realización de una autopsia para determinar con precisión científica qué provocó el fallecimiento del hombre.