Emanero presenta su último álbum en Neuquén

Emanero llega a Neuquén para presentar su último álbum “Todo por un beso”, lanzado en febrero de este año y con colaboraciones de renombre.

“Todo por un beso” es un proyecto conceptual que explora el amor en todas sus formas y marca una nueva etapa en su carrera. El artista se presentará el 1 de agosto en Mood Live como parte de una gira que acompañará el lanzamiento del disco y lo llevará a recorrer distintas ciudades de Latinoamérica y Europa.

El disco reúne una colección de canciones que reflejan la madurez artística de Emanero. “Todo por un beso” recorre distintos climas y ritmos, desde baladas hasta merengues, con letras que ponen en primer plano la emoción, las historias y los vínculos.

Emanero explicó a Diario RÍO NEGRO que esas canciones “funcionan de otra manera y consiguen el éxito de una forma totalmente distinta que una canción más movida”.

El álbum le llevó aproximadamente un año de trabajo, sin presiones: “No estuvimos corriendo atrás del disco todo el año. Trabajarlo tranquilo, mechando con lanzamientos, alcanzó bien”. En su disco, Emanero comparte nuevas colaboraciones con David Bisbal, Luciano Pereyra, L-Gante, Ángela Leiva y otros invitados.

Entre ellos se destaca “La Peligrosa”, junto a Bisbal y Pereyra, una canción que simboliza el encuentro y refuerza su capacidad de conectar generaciones a través de la música. “Fue una experiencia rodeada de generosidad por todos lados”, afirmó.

Según contó, fue Pereyra quien impulsó la participación de Bisbal. “La generosidad de Luciano de traer un artista de la talla de David Bisbal a una canción mía me pareció una actitud de una humildad que en 20 años de carrera no me había topado”.