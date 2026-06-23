Parque Eólico Olavarría: autorizan un nuevo traspaso de la titularidad para el proyecto de 428 MW

El Gobierno Nacional autorizó un nuevo cambio de titularidad del Parque Eólico Olavarría, uno de los proyectos de generación renovable más grandes del país, con una potencia instalada prevista de 428 megavatios (MW), ubicado en el partido bonaerense de Olavarría.

La decisión habilita el traspaso del proyecto desde GEAR I S.A. hacia la Empresa Generación Eléctrica Argentina Renovable I S.A. Sucursal Dedicada PEO (GEAR PEO), que pasará a ser la nueva titular del parque eólico ante el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

La medida fue oficializada por la Secretaría de Energía de la Nación en el Boletín Oficial, mediante la Resolución 137/2026.

Se trata del tercer cambio societario vinculado al proyecto. Originalmente, el parque fue autorizado para operar como agente generador del MEM en octubre de 2024 bajo la titularidad de Windergy Argentina S.A. Posteriormente, en febrero de 2025, la Secretaría de Energía aprobó una primera cesión a favor de GEAR I S.A. Ahora, el proyecto queda bajo la órbita de GEAR PEO.

La autorización llegó luego de que Cammesa verificara que la nueva titular cumplió con los requisitos técnicos exigidos por la normativa vigente para este tipo de transferencias. Además, la solicitud fue publicada para conocimiento de terceros sin que se registraran objeciones dentro de los plazos establecidos.

La resolución, firmada por la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, también instruyó a Cammesa para que la nueva empresa titular del proyecto asuma la responsabilidad ante eventuales sobrecostos o penalidades derivados del cambio de titularidad o, evitando que esos costos sean trasladados al resto de los agentes del mercado eléctrico.

Con una capacidad proyectada de 428 MW, el Parque Eólico Olavarría figura entre los desarrollos renovables de mayor escala impulsados en Argentina durante los últimos años. El complejo se encuentra ubicado en la Estancia La Cartila, en el partido de Olavarría, y forma parte de la expansión de la generación eléctrica a partir de fuentes renovables.

La nueva autorización no modifica las características técnicas del proyecto ni su condición dentro del MEM, sino que formaliza un reordenamiento societario de cara a las próximas etapas de desarrollo e inversión.