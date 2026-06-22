En fotos | Euforia por Messi en Neuquén: así fue el festejo del triunfo de la Selección Argentina contra Austria

Otra jornada histórica se vivió este lunes 22 de junio de la mano de Lionel Messi. El astro metió un doblete, se conviritió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales y le regaló la clasifiación a a dieciseisavos de final de la Copa de Mundo. Así se vivió en Neuquén.

Foto: Oscar Livera.

La Selección Argentina le ganó 2 a 0 a Austria por la segunda fecha de la fase de grupos. Los dos tantos fueron del 10, quien alcanzó los 18 goles en la competición, un récord en la historia del fútbol.

El capitán consiguió la hazaña a pesar de haber malogrado un penal en el primer tiempo. «Esto es pasito a pasito. Es largo, difícil y nos preparamos duro para cada partido. Lo vivo especial como siempre lo viví, yo disfruto de jugar y pasarla bien dentro de la cancha. Hubo un momento en que estaba con mucha bronca por el penal, pero lo pudimos revertir, sacar la ventaja y quedarnos con los tres puntos que es lo más importante», dijo después en contacto con la prensa.

Foto: Oscar Livera.

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Así fueron los festejos en Neuquén

En Neuquén capital, la mayoría de las calles quedaron vacías durante el partido, salvo en el centro de la ciudad.

Uno de los puntos de encuentro fue el Cine Teatro Español para ver el encuentro. Después, los festejos fueron a pocos metros, en el Monumento a San Martín.

Foto: Oscar Livera.

Foto: Oscar Livera.

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Los principales accesos hacia la Avenida Argentina estuvieron cortados, mientras que las familias se fueron arrimando para celebrar.

Foto: Oscar Livera.

En los festejos hubo bombo, bandera y hasta trompeta. Asimismo, en el último gol de Messi el centro se llenó de bocinazos de los pocos vehículos que iban circulando.

Foto: Oscar Livera.

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Con esta victoria, ya avanzó hacia la siguiente ronda, aunque resta definir si será como primero o segundo. A la par, ya empezaron los cálculos para definir quién será el rival para los 16avos, que saldrán del Grupo H que integran España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.