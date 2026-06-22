Quién es César Barbeito, el exministro detenido que fue candidato a gobernador en Río Negro

César Barbeito, en el 2018, en el juicio por los “sobresueldos”, y se anunció su presentación. Foto: Marcelo Ochoa.

César Barbeito (61) ya cumple la pena de tres años y seis meses de prisión efectiva por la condena de la causa de los sobresueldos al gabinete del exgobernador Miguel Saiz.

Barbeito es docente y se encontraba en la actualidad abocado a la actividad privada, vinculada a la agricultura en la zona de El Bolsón, su lugar de residencia a donde se refugió luego de su última incursión pública en política cuando fue candidato a gobernador por la alianza Concertación, que tenía a la UCR de Saiz como columna vertebral, en 2011, y perdió contra el peronista Carlos Soria, que puso fin a 28 años de gobiernos radicales en Río Negro.

En la última incursión en las urnas de Barbeito cosechó un 36% de los votos y quedó 13 puntos abajo de la fórmula del Frente para la Victoria que Soria compartió con el actual gobernador Alberto Weretilneck, entonces candidato a vicegobernador.

La trayectoria política de Barbeito comenzó en El Bolsón

La trayectoria de Barbeito se remonta a la década del ’80 en su ciudad, El Bolsón, donde comenzó su carrera política como convencional municipal. Luego fue electo concejal en 1993 y ejerció la presidencia del cuerpo deliberante y fue intendente interino entre 1995 y 1998.

Desde la Comarca Andina pasó a la esfera provincial, siempre de la mano de la UCR, como legislador provincial, cargo que ejerció entre 1999 y 2003.

En ese año, cuando ganó la gobernación Miguel Saiz, Barbeito fue designado como el primer ministro Coordinador, que cumplía funciones similares a un jefe de Gabinete. Asumió desde el primer día del gobierno del roquense, en diciembre de 2023 y cumplió esa función hasta julio de 2005.

Durante ese período, Barbeito fue responsabilizado por la Justicia por haber firmado los sobresueldos a los ministros y por esa situación, junto a su sucesor Francisco “Ringo”González, es que se lo condenó a la pena más alta de la causa, con tres años y seis meses de prisión efectiva.

Barbeito continuó en el gobierno de Saiz luego en otra función, ya que en julio de 2005 asumió al frente de la cartera de Educación y continuó como ministro hasta agosto de 2011, cuando renunció exigido por la ley, debido a su candidatura a la gobernación por la alianza Concertación.

Para ser candidato a gobernador, Barbeito superó una interna en el radicalismo en la que pesó el aparato estatal y el respaldo del entonces gobernador. Se enfrentó al exvicegobernador Bautista Mendioroz, que luego fue su compañero de fórmula, y al exdiputado nacional Fernando Chironi.