Quién es César Barbeito, el exministro detenido que fue candidato a gobernador en Río Negro
El exfuncionario tiene una amplia trayectoria en política desde la década del '80, cuando tuvo su primer cargo electivo en El Bolsón, su ciudad.
César Barbeito (61) ya cumple la pena de tres años y seis meses de prisión efectiva por la condena de la causa de los sobresueldos al gabinete del exgobernador Miguel Saiz.
Barbeito es docente y se encontraba en la actualidad abocado a la actividad privada, vinculada a la agricultura en la zona de El Bolsón, su lugar de residencia a donde se refugió luego de su última incursión pública en política cuando fue candidato a gobernador por la alianza Concertación, que tenía a la UCR de Saiz como columna vertebral, en 2011, y perdió contra el peronista Carlos Soria, que puso fin a 28 años de gobiernos radicales en Río Negro.
En la última incursión en las urnas de Barbeito cosechó un 36% de los votos y quedó 13 puntos abajo de la fórmula del Frente para la Victoria que Soria compartió con el actual gobernador Alberto Weretilneck, entonces candidato a vicegobernador.
La trayectoria política de Barbeito comenzó en El Bolsón
La trayectoria de Barbeito se remonta a la década del ’80 en su ciudad, El Bolsón, donde comenzó su carrera política como convencional municipal. Luego fue electo concejal en 1993 y ejerció la presidencia del cuerpo deliberante y fue intendente interino entre 1995 y 1998.
Desde la Comarca Andina pasó a la esfera provincial, siempre de la mano de la UCR, como legislador provincial, cargo que ejerció entre 1999 y 2003.
En ese año, cuando ganó la gobernación Miguel Saiz, Barbeito fue designado como el primer ministro Coordinador, que cumplía funciones similares a un jefe de Gabinete. Asumió desde el primer día del gobierno del roquense, en diciembre de 2023 y cumplió esa función hasta julio de 2005.
Durante ese período, Barbeito fue responsabilizado por la Justicia por haber firmado los sobresueldos a los ministros y por esa situación, junto a su sucesor Francisco “Ringo”González, es que se lo condenó a la pena más alta de la causa, con tres años y seis meses de prisión efectiva.
Barbeito continuó en el gobierno de Saiz luego en otra función, ya que en julio de 2005 asumió al frente de la cartera de Educación y continuó como ministro hasta agosto de 2011, cuando renunció exigido por la ley, debido a su candidatura a la gobernación por la alianza Concertación.
Para ser candidato a gobernador, Barbeito superó una interna en el radicalismo en la que pesó el aparato estatal y el respaldo del entonces gobernador. Se enfrentó al exvicegobernador Bautista Mendioroz, que luego fue su compañero de fórmula, y al exdiputado nacional Fernando Chironi.
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