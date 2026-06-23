¡Argentina ganó su grupo en el Mundial 2026!

Argentina cumplió con su parte en el turno de la siesta y a la medianoche se terminó de cerrar el círculo, porque Argelia se lo dio vuelta a Jordania, le ganó 2-1 y de esta manera le aseguró el lugar de privilegio del grupo J al equipo de Lionel Scaloni.

Con 6 puntos, la Albiceleste cerrará la zona ante los jordanos, el sábado 27 a las 23 y el DT podrá meter rotación porque el 1 no correrá riesgos. El otro cupo se definirá entre Austria y Argelia, que quedaron con 3 puntos y protagonizarán un gran mano a mano.

El partido arrancó con la tensión de saber que una derrota era prácticamente una despedida. El técnico de Argelia, Vladimir Petković, metió mano en el equipo que venía de sufrir el 0-3 ante Argentina, con el show de Lionel Messi y mandó a la cancha al histórico Riyad Mahrez. Sin embargo, los Zorros del Desierto chocaron una y otra vez contra el ordenado esquema (3-4-3) propuesto por Jamal Sellami en el conjunto jordano.

Mahrez fue el mejor de la cancha. Con su calidad lideró la reacción de los argelinos. (AP)

Cuando el desarrollo era muy flojo y Argelia no encontraba los caminos a pesar de las insinuaciones de Amine Gouiri, llegó el golpe que sacudió el estadio. A los 36, Nizar Al-Rashdan capturó una pelota en tres cuartos de cancha y, tras una sutil maniobra, sacó un derechazo tremendo que dejó sin respuestas a Luca Zidane.

Los argelinos sintieron el golpe y no tuvieron ideas para arrimar al empate. Incluso, las jugadas más claras fueron de Jordania, que aprovechó ese buen pasaje y pudo estirar las cifras antes de ir al descanso.

La reacción de Argelia

Argelia, siempre bajo la batuta de Mahrez, creció después de los 15 minutos del complemento. La defensa rival ya no se mostró tan firme y por eso el partido se disputó casi siempre en campo jordano. Claro que los africanos se excedieron con los centros y tanto los centrales como el arquero Yazeed Abu Laila sacaron todo.

La resistencia de Jordania se terminó a los 23, justo en el momento en el que se venía la pausa de hidratación. Y fue por la cancha de arriba: centro de Mahrez, gran cabezazo de Nadhir Benbouali, dudas en la salida del 1 rival y partido 1-1.

Siempre con la pelota parada como principal opción, Argelia coleccionó chances para dar vuelta la historia y de tanto insistir tuvo su premio, después de un córner, a puro rebote y en una jugada revisada por VAR. La pelota le quedó a Amine Gouiri quien empujó al gol de manera lícita y llegó el 2-1 definitorio que le dio vida para seguir en el certamen y que le aseguró el primer lugar a Argentina