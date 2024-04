El incremento de lo casos de violencia en las escuelas secundarias es una problemática cultural

Se habla mucho de la violencia en las escuelas y en la sociedad en estos tiempos de democracia donde los derechos han cambiado mucho.

Hoy un 50% es por falta de contención en los hogares, ya sea por falta de atención porque los padres trabajan o por falta de alguno de ellos por separación o por fallecimiento simplemente falta de amor.

El otro 50% es por falta de contención en los establecimientos escolares, muchas veces porque los alumnos no son aceptados en los grupos que se van formando dentro de las instituciones, o porque los alumnos no logran entablar una buena relación con sus profesores ya sea por falta de atención o interés de ambas partes.

También se muestra la falta de contención en la sociedad ya que cada persona está inmersa en su propio mundo o problemas, muchas veces los alumnos forman parte de clubes o escuelas deportivas o artísticos donde se forman grupitos y no siempre todos son incluidos y esto hace que se sientan aislados, solos y retraídos . En muchas ocasiones los referentes no suelen darse cuenta de estas situaciones por ello no le dan la importancia necesaria, eso mismo hace que hoy haya más violencia.

Ya sea por falta de interés, por desamor, o simplemente porque esta tan cambiada la sociedad que por cualquier cosa explotan o recurren a la violencia para querer solucionar los diferentes problemas.

Creo que deberíamos primero en cada hogar conversar y solucionar nuestros problemas y luego poco a poco ir tratando de solucionar la tolerancia, como la paciencia de cada persona en el ámbito cultural y así creo que cambiaría todo.

Angélica Mora Zambrano

DNI 31351252

angy85278@gmail.com

Sierra Grande