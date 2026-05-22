Patricio Oschlies

DNI 21.644.451

En tiempo en los que se ensalza la libertad individual por sobre todas las cosas, creo que es oportuno pensar que ninguna libertad personal es un valor absoluto ni se sostiene si daña a los demás.

En una sociedad sana, el individualismo a ultranza es perjudicial para el conjunto de la comunidad pues vivimos interactuando y conviviendo con otros.

Además, de la libertad responsablemente ejercida al libertinaje hay poca distancia, y es sabido que éste ultimo es altamente destructivo.

Actuar persiguiendo el bien común es, en definitiva, vivir en un presente compartido con quienes nos rodean. Y eso también nos conduce a un destino mejor como sociedad.

Saludo a Ud. cordialmente,