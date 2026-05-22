En Río Negro Unter rechazó la última oferta salarial pero no hará paro

El Congreso Extraordinario de Unter, que finalizó esta madrugada en la capital provincial, rechazó la propuesta salarial presentada por el Ministerio de Educación el pasado jueves 14, pero no definió un nuevo paro porque no llegó a los dos tercios de los votos que exige el estatuto de la entidad.

La decisión sindical se explicó porque la oferta oficial «consolida salarios de pobreza y profundiza la pérdida del poder adquisitivo, dejando meses sin aumento salarial y con aplicación retrasada del IPC».

Indicaron de Unter que «mientras el gobierno sigue dilatando respuestas, en las escuelas crece el malestar, la sobrecarga y las condiciones precarias. No vamos a naturalizar que un cargo no alcance para vivir ni aceptar paritarias cerradas y sin discusión real».

El congreso definió «acciones simultáneas de visibilización en toda la provincia y continuar con la articulación con otros sectores sindicales, para seguir poniendo en las calles y en cada comunidad educativa los reclamos de la docencia: salarios dignos, escuelas en condiciones y políticas educativas construidas con los trabajadores».

Con respecto al debate por la realización de nuevas medidas de fuerza se indicó que «la moción de paro obtuvo 104 votos, mientras que la moción de no paro obtuvo 51 votos y se registraron 2 votos en blanco» y «la cantidad de votos afirmativos no alcanzó los 2/3 necesarios del total de congresales para definir una medida de paro», y se «exigió» al gobierno «una urgente convocatoria a paritaria con una propuesta salarial que realmente responda a la crisis que atravesamos».

La propuesta salarial y las primeras respuestas

La propuesta presentada por el Gobierno de Río Negro consiste en continuar con la actualización bimestral de los salarios, aplicando el promedio entre el IPC Nacional y el IPC de Viedma y se aclaró que para el bimestre junio-julio 2026 los salarios se actualizarán tomando como referencia el promedio de inflación registrado en abril y mayo; mientras que para el bimestre agosto-septiembre 2026 se usarán como base los índices de junio y julio.

Además, incorpora un incremento del 20% para el plus operador de SENAF y otro 50% para los adicionales del Personal de Servicio de Apoyo de Educación, en ambos casos a partir de este mes.

En los últimos días ATE aceptó esa propuesta y pidió, además, «que se convoque de manera urgente a paritarias para definir un incremento en las Asignaciones Familiares, que en Río Negro se encuentran absolutamente retrasadas», como así también «el pago de asignación por hijo en Río Negro llega a los 12.000 pesos frente a los 113.028,80 pesos de parte de la Nación».

La resolución de ATE contempla la «regularización de todas las formas contractuales y el Pase a Planta Permanente, como también, la «incorporación al básico de la suma fija (250.000) correspondiente a la compensación 2025».

Por su parte, UPCN rechazó la propuesta con «nuestro más enérgico rechazo y repudio categórico al vergonzoso acuerdo entreguista que el gremio oficialista (ATE) convalidó en la Mesa de la Función Pública».

Señalaron en un comunicado que «no vamos a ser cómplices de la maniobra técnica de promediar el IPC de Viedma con el de Nación para liquidar aumentos a la baja, ignorando el costo de vida real que sufrimos en nuestra provincia».