CABA amaneció a oscuras por un apagón masivo: 100 mil usuarios se quedaron sin luz tras un incendio en Edesur

La Ciudad de Buenos Aires (CABA) registró un gran apagón en plena temporada de invierno. El hecho se generó a raíz de un incendio en una subestación de Edesur y según el registro, unos 100 mil usuarios se quedaron completamente sin luz.

100 mil usuarios sin luz por un incendio en una subestación de Edesur

Entre los barrios afectados por el corte masivo de luz se encuentran Caballito, La Paternal, Almagro y Villa Crespo. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informó que el incendio se produjo tras la explosión de un transformador de la central eléctrica ubicada en el cruce de las calles Río de Janeiro y Antonio Machado.

El hecho se registró durante la madrugada de este viernes, minutos después de las 3, y como resultado se produjo un apagón masivo en parte de CABA.

La Policía de la ciudad, en diálogo con medios de Buenos Aires, informó: «En principio, personal de Edesur alertó que no estaban dadas las condiciones de seguridad para el trabajo de bomberos por lo cual fue interrumpido el suministro eléctrico». Edesur remarcó que “tras maniobras realizadas por nuestros equipos técnicos, ya se recuperó el servicio para más del 70% de los clientes inicialmente afectados” y señalaron que el suministro al resto de los usuarios se restablecerá en etapas.

De acuerdo a los datos oficiales de la empresa, al inicio se registraron un total de 103.760 usuarios afectados por el apagón y a las 8, alcanzó los 24.610 sin suministro eléctrico.

Respecto al trabajo en el lugar del incendio se informó al menos tres dotaciones de los Bomberos Voluntarios trabajaron para controlar el fuego. En la zona también intervino personal policial, debido a que la circulación debió ser cortada. Afortunadamente no se registraron heridos.