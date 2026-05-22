Con un show en Neuquén, Release celebra diez años junto a la música de Pearl Jam

Release, la banda neuquina que celebra la música de Pearl Jam, celebre sus diez años en escena con un gran concierto este viernes, a las 21, en Mood Live (Ministro González 40, Neuquén).



Activa desde 2016, la banda creada por los hermanos Marcos y Alejandro Tarifeño cierra este fin de semana una breve pero intensa gira que la llevo por escenarios de Buenos Aires y Bariloche.



La formación actual de Release la integran Marcos Tarifeño (voz), Roni Colipe (guitarra), Sebastián de Urrutia (guitarra), Germán Francia (bajo y voces), Alejandro Tarifeño (batería) y Martín Herrera (teclados y voces). Acerca del show que ofrecerán este viernes, Río Negro habló con Alejandro Tarifeño.



“Nosotros hacemos siempre una lista que resalta lo más escuchado de la banda, siempre apoyados en Ten, que para nosotros es la biblia de Pearl jam y que son los temas que más piden”, dice el baterista sobre el álbum debut de la banda de Seattle, editado en 1991.



Pero no todo será Pearl jam en el setlist de Release porque también habrá lugar para las canciones de Eddie Vedder en plan solista. “Esta vez sumamos un pequeño set de algunos temas que son también acústicos, que hacemos bastante pocas veces, que son más de la etapa solista de Eddie Vedder, canciones de Into de Wild, que por ahí es muy de nicho. Y de hecho, siendo también uno de los pocos tributos que hay en Argentina, creo que somos los únicos también que tocamos temas de la época solista de Eddie”, revela Tarifeño.

Siempre tocamos los temas más conocidos, pero siempre apoyados en Ten, que para nosotros es la biblia de Pearl Jam”.



Generalmente, Release recorre lo más conocido y popular del cancionero de Pearl Jam, pero se permite en cada lista un puñado de temas son súper lado B, “más que nada para los fans, es como un guiño a los fans bien de nicho”.



¿Cómo suena Release? Nosotros te diría que el 70% de la performance es el sonido en vivo que tiene actualmente Pearl Jam, que generalmente los temas los aceleran para darle una frescura y que ellos también sigan teniendo un espíritu de los 90. Después hay temas que realmente nos encantan como suenan en el disco y los tocamos exactamente así”.



Release cumple con uno de los objetivos más importantes de toda buena banda tributo: replicar lo mejor posible la experiencia de ver, en este caso, a Pearl Jam. Sobre todo a quienes nunca pudieron verlos en vivo. “Vas a escuchar ‘Black’ o ‘Sirens’, que son baladas que nos gusta tocarlas como en el disco, porque es como la esencia que nos gusta escuchar a nosotros, y que por ahí también hay mucha gente que nunca escuchó Pearl Jam en vivo, que de alguna manera conoce a Pearl Jam desde el disco y no tanto desde el vivo”.

P: ¿Cuál fue el tema más difícil de sacar?

R: Sí, desde la parte instrumental hay un par de temas que tienen algunos compases irregulares que no es tan común. Hay un tema que se llama “Low Light”, que es de Yield (1998), que tiene muchos cambios de compases, pero después de lo que es desde la voz, por ejemplo mi hermano, no sé, tiene la capacidad realmente de recrear a Eddie Vedder de una manera muy, muy, muy parecida, y él con la voz no tiene ningún drama. O sea, es como, le tirás el tema que quieras y el chabón lo agarra en el aire y lo saca (risas).