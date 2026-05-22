Servicio a la comunidad: CALF programó tres cortes de luz para este domingo 24 de mayo en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que alcanzará a un sector de la ciudad de Neuquén este domingo 24 de mayo.

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 24 de mayo

CALF indicó que el corte programado para este domingo será de la siguiente forma:

Zona: desde Fotheringham hasta calle Salta, entre Carlos H. Rodríguez y 12 de septiembre.

Horario: de 06.30 a 10.00

de 06.30 a 10.00 Motivo: Instalación de gabinete para medidores inteligentes y mantenimiento de red para optimizar la calidad del servicio.

Instalación de gabinete para medidores inteligentes y mantenimiento de red para optimizar la calidad del servicio. Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.



Zona: aledaña a Aconcagua, desde Leguizamón hasta Av. Olascoaga

Horario: de 07.00 a 13.30

de 07.00 a 13.30 Motivo: Renovación de conductores de Media Tensión. Puesta en servicio de nueva subestación transformadora para mejorar confiabilidad de servicio.

Renovación de conductores de Media Tensión. Puesta en servicio de nueva subestación transformadora para mejorar confiabilidad de servicio. Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.

