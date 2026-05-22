Se tratan en el Deliberante los beneficios para los comercios frente a la avenida Mosconi en obra en Neuquén
El proyecto del Ejecutivo de ampliación de beneficios fue derivado a la comisión de Hacienda, tras ingresar ayer al orden del día en la sesión del Concejo. En fotos, los negocios frente a obra, cuándo se trata.
El proyecto del Ejecutivo para extender los beneficios impositivos a los grandes comercios frente a la avenida Mosconi en obra en Neuquén, tendrá votación en junio, según se precisó ayer en la sesión del Deliberante.
La iniciativa, que fue presentada en conferencia de prensa esta semana por el intendente Mariano Gaido, con el aval de la Cámara de Comercio (ACIPAN), se incorporó al orden del día y fue girada a la comisión de Hacienda.
Prevé extender los descuentos en el pago de la licencia comercial para los negocios con facturación de hasta 15.000 millones de pesos anuales. Hasta ahora la exención de licencia comercial se aplicó para los pequeños comercios.
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