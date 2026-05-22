Se tratan en el Deliberante los beneficios para los comercios frente a la avenida Mosconi en obra en Neuquén

Son más de 200 frentistas comerciales a lo largo de la avenida Mosconi en obra (foto Cecilia Maletti)

El proyecto del Ejecutivo para extender los beneficios impositivos a los grandes comercios frente a la avenida Mosconi en obra en Neuquén, tendrá votación en junio, según se precisó ayer en la sesión del Deliberante.

Los comercios frente a la Mosconi en obra cuentan con beneficios de quita en las imposiciones de licencia comercial, se busca ahora la ampliación para grandes comercios afectados (foto Cecilia Maleti)

La iniciativa, que fue presentada en conferencia de prensa esta semana por el intendente Mariano Gaido, con el aval de la Cámara de Comercio (ACIPAN), se incorporó al orden del día y fue girada a la comisión de Hacienda.

Los comercios con facturación hasta 2000 millones de pesos anuales, cuentan con exención en el pago de licencia comercial (foto Cecilia Maletti)

Prevé extender los descuentos en el pago de la licencia comercial para los negocios con facturación de hasta 15.000 millones de pesos anuales. Hasta ahora la exención de licencia comercial se aplicó para los pequeños comercios.

Los nuevos beneficios alcanzarán a los negocios que declaren ingresos anuales de hasta 15.000 millones, en un porcentaje de la licencia comercial (foto Cecilia Maletti)

La obra de la Mosconi se lleva a cabo sin cortes viales, con desvíos de tránsito por los laterales, siete cruces en la zona de mayor tránsito y ampliación de la zona paga para estacionar (foto Cecilia Maletti)