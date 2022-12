El lago Caviahue no es peligroso

Myriam Rodríguez, DNI 16.264.317

CAVIAHUE

A raíz de la nota de vuestro diario “El lago de Caviahue es traicionero y pocos los saben” del 2 de diciembre, deseo por favor que aclaren que ¡el lago no es peligroso por la acidez! Ni tampoco es traicionero, como lo titulan.

Esto genera mucho enojo porque tergiversa el objetivo específico de la nota.

La solicitud esencial de suma urgencia es la colocación de cartelería indicativa de: precauciones, habilitaciones, prohibición, alertas, al momento de querer utilizar el Lago Caviahue. Contar con guardavidas, vigilancia, cámaras, etc.

Esto para brindar la seguridad necesaria para el poblador como para el turista que nos visita.

Charlas informativas, concientización y precauciones del uso de espejos de agua. Información y puesta en valor.

El Lago Caviahue es un hermoso espejo de agua con características especiales que debemos dar a conocer, ponerlo en valor turísticamente.

https://desdelapatagonia.uncoma.edu.ar/index.php/el-lago-caviahue-un-ambiente-unico/

https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywords=&id=26917&articulos=yes&detalles=yes&art_id=906673

En él se pueden realizar un sinfín de actividades acuáticas, siempre que se encuentren bajo las normas básicas de seguridad.

Hay lugares en los que se pueden utilizar para bañarse y otros que no.

La acidez lo hace especial no peligroso, ya que es como agua termal pero fría. Y aquí en Copahue contamos con las mejores termas del mundo y con aguas acidas, curativas no peligrosas.