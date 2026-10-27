La UTN – FRN prepara a jóvenes de Cutral Co y Plaza Huincul en oficios industriales para el GNL

Una serie de capacitaciones gratuitas para vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul se dictarán a través de la facultad Regional del Neuquén de la UTN. Brindarán herramientas básicas en oficios industriales, relacionadas al desarrollo del GNL en la zona. Hay un cupo para 135 asistentes y se cursará en el Centro de Oficios, situado a la altura de la Ruta 22 en el kilómetro 1.332, 5 de Cutral Co.

En total, son cinco las propuestas: Armado, montaje y desmontaje de andamios; Conexionista eléctrico industrial; Auxiliar instrumentista para la industria. Además de auxiliar de soldador industrial; y Cañista amolador, los últimos cuatro serán de nivel inicial.



Las inscripciones ya comenzaron y el cursado será desde el 3 de noviembre al 11 de diciembre. «El objetivo de este convenio es brindar capacitación en toda la parte industrial, en vistas a la construcción de la planta de GNL», dijo la decana de la UTN -FRN, Patricia González, al término de la firma de los acuerdos.

La casa de altos estudios rubricó los convenios con los municipios de Cutral Co y de Huincul y y tiene el aval del gobierno provincial y para la firma concurrió el ministro de Gobierno, Jorge Tobares.

«Es una convocatoria para que los jóvenes tengan herramientas y se puedan insertar en la vida laboral o en la vida industrial”, subrayó el intendente cutralquense Ramón Rioseco. Agregó que “somos actores fundamentales de la geopolítica energética del mundo y esto requiere capacitarnos y tener una mirada moderna del modelo que viene para Neuquén».

Por su parte, el jefe comunal huinculense, Claudio Larraza destacó que «estas propuestas académicas son un paso más en la preparación de la ciudad para el desarrollo que el GNL traerá hacia la región». La vinculación con el gremio de la construcción, Uocra propone fortalecer el conocimiento para sus afiliados. El cursado se hará en el Centro de Cursos y Certificación de Competencias de Oficios de Cutral Co.

El Centro de Oficios funciona a la altura de la Ruta 22, en el kilómetro 1.332, 5 de Cutral Co

Qué se debe tener en cuenta para la inscripción

Entre los requisitos que deben cumplir las personas interesadas en estas capacitaciones se debe tener: 18 años cumplidos; contar con DNI vigente; tener domicilio en Cutral Co o Plaza Huincul, acreditado en el DNI; presentar la constancia del nivel educativo correspondiente; y presentar el certificado de aptitud médica acorde al curso elegido según corresponda.

Las consultas se pueden realizar en el Centro de Oficios, de lunes a viernes, en el horario de 14 a 18.

Es para jóvenes de Cutral Co y Plaza Huincul, de cara al plan de desarrollo del GNL. Los municipios financian la propuesta