Lula le agradeció el saludo a Cristina Kirchner: “Gran victoria de la democracia, de la justicia social y de la paz”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, le agradeció a Cristina Fernández de Kirchner el saludo que le envió tras su victoria electoral. A través de un mensaje en la red social X, el mandatario destacó el resultado como “una gran victoria de la democracia, de la justicia social y de la paz”.

“Muchas gracias, mi querida amiga Cristina Kirchner, por tu mensaje”, escribió Lula. Luego, agregó: “Un gran abrazo para ti, que siempre has estado a nuestro lado en la defensa de una América Latina soberana y próspera”.

El mensaje de Cristina Kirchner a Lula

La expresidenta argentina había felicitado al pueblo brasileño y al mandatario por el resultado de las elecciones.

“FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla”, expresó Cristina Kirchner en X.

La referencia al 17 de Octubre aludió a la fecha emblemática del peronismo argentino, mientras que el saludo estuvo dirigido tanto a la ciudadanía brasileña como a Lula por su desempeño electoral.

La respuesta del mandatario brasileño reforzó el vínculo político entre ambos dirigentes y el reconocimiento al respaldo de Cristina Kirchner en favor de una América Latina soberana.

Flávio Bolsonaro abandonó Brasil: lo que se sabe

La llegada se produjo horas después de que el Departamento de Estado estadounidense confirmara que concederá visados a Flávio y a su familia. Un portavoz de la cartera dirigida por Marco Rubio aseguró a agencias internacionales que les permitirá ingresar al país.

La salida ocurrió en medio de una investigación judicial sobre su paradero. La Policía Federal brasileña había anulado sus pasaportes ordinario y diplomático después de que no los entregara dentro del plazo establecido por el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quien también le había prohibido abandonar Brasil.

Además, el máximo tribunal ordenó investigar una presunta financiación extranjera de su campaña y una posible manipulación de algoritmos en redes sociales para favorecer sus publicaciones. El senador ya enfrentaba otras dos causas por presunta corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal. Bolsonaro negó las irregularidades y acusó a Moraes de actuar en favor de Lula.

La partida estuvo rodeada de versiones contradictorias. El lunes, el senador había asegurado que no tenía intención de abandonar el país y que entregaría sus pasaportes. Sin embargo, aliados citados por la prensa brasileña señalaron que había partido desde Puerto Iguazú, Argentina, rumbo a Estados Unidos.

El episodio vuelve a poner a la familia Bolsonaro en el centro de la escena política. Eduardo reside en Texas y fue condenado en ausencia a cuatro años de prisión por cabildear ilegalmente ante la Administración de Donald Trump.

El presidente estadounidense, aliado político de la familia, calificó los comicios brasileños de fraudulentos, aunque no presentó pruebas. La llegada de Flávio a Florida suma un nuevo capítulo a la disputa entre el bolsonarismo y el gobierno de Lula, en medio de investigaciones judiciales y tensiones políticas.