Argentinos Juniors derrotó a Independiente Rivadavia: cómo quedó la tabla anual

Sebastián Prieto marcó el gol de la victoria para Argentinos Juniors, que igualó a Boca en la tabla anual. (Foto: @LigaAFA)

El duelo por la fecha 14 del torneo Clausura en La Paternal se jugó con la intensidad propia de una final. Argentinos Juniors consiguió una victoria clave por 1-0 ante Independiente Rivadavia, que le permitió alcanzar a Boca en la tabla anual y mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación a las copas internacionales a falta de dos fechas.

La primera chance clara fue del Bicho, que avisó con un potente zurdazo de Nicolás Oroz desde la puerta del área que exigió una buena respuesta de Nicolás Bolcato.

Sin embargo, Independiente Rivadavia respondió a los 5 minutos con un gol de Matías Fernández, que fue anulado por posición adelantada. A partir de ahí, la Lepra impuso condiciones, le quitó la pelota al local y acumuló llegadas, aunque sin efectividad.

Sobre el cierre de la primera mitad, Argentinos tuvo la más clara: Bolcato le tapó un remate a Gastón Verón y, en el rebote, Alejo Osella bloqueó un disparo del juvenil Facundo Carrizo.

En el complemento, el Bicho salió mejor y volvió a exigir a Bolcato, que le ganó otro mano a mano a Verón. Sin embargo, a los 22 minutos, Sebastián Prieto rompió el cero con un remate desde larga distancia. El lateral izquierdo probó desde lejos y, aunque el disparo no parecía llevar demasiado peligro, el arquero calculó mal y no pudo evitar que la pelota terminara en el fondo de la red.

¡BOMBAZO DE PRIETO Y ARGENTINOS SE PUSO 1-0! 🔥 El defensor del Bicho sacó un zurdazo desde larga distancia y sorprendió a Bolcato para adelantar a su equipo ante Independiente Rivadavia. #LPFxTNTSports https://t.co/9vfzpWklKG — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 27, 2026

El tanto del defensor terminó siendo decisivo para que Argentinos se quedara con tres puntos fundamentales en la recta final del campeonato.

Cómo quedó la tabla anual y qué puestos dan acceso a las copas

Con este triunfo, el equipo dirigido por Nicolás Diez llegó a los 57 puntos en la tabla anual, los mismos que Boca, aunque permanece segundo por diferencia de gol: 11 contra 21. Más abajo, Rosario Central suma 56 unidades y ocupa el tercer puesto, que actualmente otorga el último lugar de repechaje para la Copa Libertadores.

Para Independiente Rivadavia, en cambio, la derrota representa un golpe duro. La Lepra quedó sexta en la tabla anual, que lideraba hasta hace dos fechas, y novena en la zona B, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Así está la tabla anual a falta de dos fechas. (Foto: Captura Liga Profesional de Fútbol)

Por ahora, Lanús, noveno con 48 puntos, ocupa el último puesto de clasificación a la Copa Sudamericana. Belgrano, décimo con la misma cantidad de unidades, ya tiene asegurada su participación en la Libertadores por haber ganado el Torneo Apertura ante River en mayo.

De todas formas, todavía quedan cupos para las competencias continentales por definirse, lo que podría liberar más lugares en la tabla anual. Entre ellos están los correspondientes a los campeones del Torneo Clausura y la Copa Argentina, además de la Libertadores y la Sudamericana, en caso de que Estudiantes y Boca se consagren en esos certámenes, respectivamente.