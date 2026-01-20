El largo camino
Entonces al fin, yo decido ser
a pesar de todo.
De tantos aciertos, de tantos errores
De brillar a veces en medio del lodo.
El último tramo del largo camino
Buscando el tesoro, un día escondido.
Yo decido ser, a pesar del mundo.
Pateando el tablero, de todo lo absurdo.
Soy chispa de un fuego sagrado y profundo.
El ángel caído un día del cielo.
Yo decido ser, a pesar de todo,
en un mundo loco, el último tramo
del largo camino.
Roberto Savasta
DNI 14.251.572
SAN CARLOS DE BARILOCHE
