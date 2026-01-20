El largo camino

Entonces al fin, yo decido ser

a pesar de todo.

De tantos aciertos, de tantos errores

De brillar a veces en medio del lodo.

El último tramo del largo camino

Buscando el tesoro, un día escondido.

Yo decido ser, a pesar del mundo.

Pateando el tablero, de todo lo absurdo.

Soy chispa de un fuego sagrado y profundo.

El ángel caído un día del cielo.

Yo decido ser, a pesar de todo,

en un mundo loco, el último tramo

del largo camino.



Roberto Savasta

DNI 14.251.572

SAN CARLOS DE BARILOCHE