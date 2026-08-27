El manejo soberano del agua

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429

Puerto de San Antonio Este

Ante el avance de intereses extranjeros sobre recursos estratégicos quiero referirme exclusivamente a la situación del agua en nuestra provincia.

Me preocupa especialmente el acuerdo firmado con la empresa israelí Mekorot para la administración y planificación de nuestros recursos hídricos. Más allá de las opiniones políticas que pueda generar este convenio, existe un aspecto que considero grave: según se ha difundido, el contrato establece que, ante cualquier conflicto legal, las partes deberán someterse a tribunales de arbitraje privado en Inglaterra y bajo las leyes de ese país.

Si esto es así, cabe preguntarse por qué una provincia argentina debería aceptar que una cuestión tan sensible como el manejo del agua quede sometida a jurisdicciones extranjeras.

El agua no es una mercancía cualquiera. Es un recurso estratégico, indispensable para la producción, el desarrollo y la vida de los habitantes. Río Negro posee una enorme riqueza hídrica, vinculada al río Negro, el Limay, el Neuquén y los sistemas de riego que durante décadas hicieron posible el desarrollo de nuestra región.

Por eso considero imprescindible que cualquier acuerdo referido al manejo, planificación o administración de esos recursos sea conocido y debatido públicamente, con participación de la Legislatura, especialistas, productores y ciudadanos.

Como argentino y como alguien que durante años trabajó con el agua, en canales, zonas de riego y represas, no puedo permanecer indiferente ante decisiones que comprometan el futuro de un recurso que pertenece a todos.

