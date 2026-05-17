El mes de María

Marcos A. Machado

DNI 10.889.193

El mes de mayo está dedicado a la Virgen María.

Existen varias fiestas en su honor (Luján, Fátima, María Auxiliadora, Visitación) El pueblo argentino, siempre, fue fiel peregrino y devoto de la Virgen de Luján – lamentablemente, muchas veces utilizada con fines políticos -.

Se afirma que los colores de nuestra bandera (celeste y blanco) fueron inspirados en el manto de la Virgen María y/o en el cielo.

En toda celebración del país (ciudad o pueblito remoto), espontáneamente, asisten sus devotos seguidores, creyentes o no. Ella es nuestra “escalera al cielo” y, según, las últimas palabras de Jesús en Su Cruz, “Nuestra Madre”. El rezo del Rosario, individual o en comunidad es “milagroso”. Creo que la oración es la única oportunidad de salvar el país con las “verdaderas fuerzas del cielo”.

Pido la unión y salvación del Pueblo Argentino, vía el rezo del Rosario, ¡con fe y esperanza! Gracias.

