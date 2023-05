El municipio de Senillosa se olvidó

Alicia I. Carli, DNI N° 6.046.144

Arroyito

Mi nombre es Alicia Isabel Carli, soy jubilada y propietaria del Lote 16 manzana 17, parte del lote BZ, ubicado en Villa Arroyito, que depende del Municipio de Senillosa. Me dirijo a usted y al pueblo y autoridades de Neuquén, a fin de hacer pública mi queja, mis reclamos y mi angustia e impotencia, ya que vengo esperando -hace más de 40 años- que el Municipio de Senillosa cumpla con sus deberes. En Villa Arroyito, paraje que depende de la municipalidad Senillosa, existen decenas de calles públicas -que figuran en los planos y mensuras- que nunca se abrieron, por lo que muchos propietarios como yo, no podemos acceder a nuestros lotes. El día 15/03/22 (hace más de un año), solicité por nota, (Expte. 1818/2022), la apertura de dos calles necesarias para acceder a mi propiedad. Luego de varios reclamos, whatsapps, promesas, sigo sin poder hacer uso de mi derecho constitucional a la propiedad.

La intendenta de Senillosa no solo no cumple con el art. 17 de la Constitución Nacional y el 26 de la Constitución Provincial, sino que se expone a las acciones previstas en los art 43 y 200 de las constituciones Nacional y Provincial respectivamente. Ello sin perjuicio de recurrir también a los defensores púbicos y al INADI, por discriminación, en razón de mi edad y mi imposibilidad económica de pagar abogado particular.

Adjunto título de propiedad, plano de mensura y nota. Consideré oportuno escribir esta carta luego del proceso electoral neuquino, a fin de que no se malinterpretase mi reclamo genuino. Desde ya muchas gracias por esta gran oportunidad que vuestro medio nos ofrece a los ciudadanos “de a pie”.