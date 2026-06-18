El placer de ver jugar a Messi

Hugo Modesto Izurdiaga

DNI 11.604.534

BUENOS AIRES

Durante mucho tiempo, Lionel Messi recibió diversas críticas de sus detractores. Se lo tildó de “pecho frío”, y se cuestionaba su liderazgo, señalando que su estilo reservado y de pocas palabras lo convertía en un “capitán silencioso”.

Le recriminaban que no aparecía en las finales y que carecía del carácter y la rebeldía de Diego Maradona. Le reprocharon no entonar la canción patria antes de los partidos.

Se lo juzgó por emigrar al Inter Miami; los opinólogos decían que participar en una liga menos exigente —como la MLS— afectaría su rendimiento en la alta competencia. Todas estas reprobaciones quedaron archivadas en el pasado.

Sus números históricos hablan solos: superó los 900 goles oficiales en su carrera profesional.

“La Pulga” desplegó toda su jerarquía conquistando las Copas América 2021 y 2024, y alcanzando la gloria máxima en el Mundial de Qatar 2022. Su triplete magnífico contra Argelia ratifica su vigencia competitiva. No cabe duda alguna de que, a sus 38 años, es el mejor futbolista de la historia.

