Colombia reaccionó a tiempo y venció a Uzbekistán por 3 a 1 en el cierre de la primera fecha

No la pasaba bien, pero la Selección de Colombia, dirigida por el argentino Néstor Lorenzo, no quiso complicaciones y logró liquidar el pleito ante Uzbekistán en los minutos finales, imponiéndose por 3 a 1 el encuentro que cerró la primera ronda de la fase de grupos del Mundial 2026.

El encuentro válido por el Grupo K, se disputó en el Estadio Azteca (México).

Después de ocho años de ausencia, el combinado cafetero volvió a disputar una Copa del Mundo, y en uno de los templos del fútbol mundial. En frente, los apodados «Lobos Blancos, el primer combinado de Asia central que logra disputar un certamen mundialista.

En el banco de suplentes de Uzbekistán, alguien que supo ser campeón del mundo y balón de oro: el italiano Fabio Cannavaro, ganador del Mundial con Italia en 2006.

De movida, el combinado sudamericano marcó el ritmo del partido y generó las principales situaciones de peligro. La primera de ellas, a los 16 minutos, con un remate de Arias que pasó cerca del palo izquierdo que defiende Yusupov.

Luego, a los 31′, llegaría el aviso más claro: Luis Díaz, el delantero de Bayern Münich, hizo una gran jugada individual y remató al palo. Un preludio de lo que acontecería instantes después.

Más precisamente a los 40′. El mencionado Díaz, de lo mejor del primer tiempo, lanzó un quirúrgico pase en profundidad, que Muñoz logró puntear para marcar un verdadero golazo y establecer el 1-0 parcial de Colombia.

¡QUÉ GOLAZO, POR FAVOR! Exquisita asistencia de Lucho Díaz y definición de primera de Daniel Muñoz para el 1-0 de Colombia contra Uzbekistán.



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El combinado asiático, que apenas podía cruzar la mitad de cancha, aprovechó una jugada aislada, a los 59′ de partido, para empatar el partido. Shomurodov remató cerca del borde del área, el arquero Vargas dio rebote y Fayzullaec facturó para el 1-1.

Pero la alegría de los dirigidos por Cannavaro duró apenas un minuto. El inefable Luis Díaz recibió de Puerta, un pase exquisito, y definió de primera contra el palo derecho de Yusupov, para devolverle la ventaja a los cafeteros (2-1).

¡ASISTENCIA DE PUERTA Y GOL DE LUCHO DÍAZ! La fórmula de Colombia para marcar el 2-1 ante Uzbekistán.



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A los 85′, aunque sin ser claro dominador como en el primer tiempo, Colombia fue por el tercero con Jefferson Lerma, pero su remate se fue apenas desviado.

En una de las últimas, Uzbekistán, volcado en campo rival (los cafeteros no podian tener el balón), casi logra la heroica. Mozgovoy se perfiló y lanzó un remate que pasó cerca del ángulo izquierdo de Vargas.

Se le venía la noche, pero el ingresado Hernández recuperó un balón que parecía perdido, lanzó un centro y Jaminton Campaz apareció solo por arriba, definiendo de cabeza contra el segundo palo, para estirar ventajas y dar tranquilidad (3-1).

¡¡¡LOCURA CAFETERA!!! Cucho Hernández luchó por la pelota y asistió al Bichito Campaz, quien firmó el 3-1 de Colombia contra Uzbekistán.



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Hubo tiempo para más. El remate de Behruzjon Karimov, de Uzbekistán, dejó temblando el travesaño defendido por Vargas y casi logra dar aún más suspenso al cierre del encuentro.

Con esta victoria, los dirigidos por el argentino Lorenzo, que por momentos no la pasaron nada bien, se transformaron en la segunda Selección sudamericana en vencer en la primera rueda de la fase de grupos.

FORMACIONES

Colombia: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Puerta, Lerma, James; Arias, Suárez y Díaz. DT: Néstor Lorenzo.

Uzbekistán: Yusupov; Khusanov, Nasrullaev, Abdullaev, Karimov; Shukurov, Fayzullaec; Mozgovoy, Shomurodov y Urunov. DT: Fabio Cannavaro.