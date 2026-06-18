Fanáticos II: las caras (y algunas caretas) del Mundial 2026

Uruguay transpiró hasta el final para rescartar un empate con Arabia Saudita y seguramente ese maquillaje pasó a mejor vida en el Hard Rock de Miami.

Las hinchadas tienen su show aparte en cada partido del Mundial 2026 y en todas las sedes de Estados Unidos, México o Canada aparecen modelos exclusivos, mucha pintura, algunas pelucas y, claro, las camisetas de las selecciones que en los últimos tiempos se multiplicaron y le dieron paso a una tremenda lucha de marcas. Acá, una colección de 20 países en otra galería imperdible, gracias a los ojos clínicos de los reporteros graficos de Associated Press.

Este hincha tocó la copa y así le fue: Haland facturó por 2 y Noruega ganó 4-1.

Nunca hay que festejar de manea anticipada y menos un empate. Ghana facturó a los 90+5 y dejó a Panamá sin nada.

Este belga clamó por el ingreso de Lukaku y le salió bien. En la primera que toco el 9, llegó el empate ante Egipto.

Alarido croata en el partidazo que ganó Inglaterra. Jugaron en el AT&T Stadium y este hincha tendrá revancha después del 2-4.

Germano querido, cambiá esa cara. Se vienen siete goles ante la débil Curazao.

Messi, en cualquiera de las formas, no puede quedar afuera de absolutamente nada.

Lo importante es competir, participar….Alemania 7 Curazao 1.

Este turca alentó, pero no hubo caso. Australia sorprendio y ganó 2-0 en BC Place de la canadiense Vancouver.

La 9 del Fenómeno y un atuendo a tono con el mundo americano. Aplausos para este hermano brasileño.

El Pibe Valderama y Luisito Díaz, ídolos de ayer y de hoy en el fútbol colombiano.

Una cuota de Haka en la triunfa de Nueva Zelanda. Fue 2-2 ante Iran en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Glamour escocés en el Gillette Stadium y triunfo clave del equipo europeo contra Haití.

¡Y sí, maestro, dan ganas de llorar! A Ecuador se lo ganaron en el tiempo extra. Costa de Marfil certó y se llevó tres puntazos.

Otro que toca la copa sin que ningún coterráneo sepa cuanto pesa la verdadera. ¡Ay, portugués!

Este pequeño egipcio está perdonado. Ahora, el padre…..

Mucha producción en este hincha de Jordania. ¿Se dará una vuelta por Dallas para ver el partido con Agentina?

Este se quedó sin voz. Noruega hizo cuatro y habrá que ver si el hincha llega al duelo con Senegal.

No sufras y quedate hasta el final. Apareció Yirenkyi y fue victoria de Ghana.