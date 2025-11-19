El respeto a la ley

Dr. Héctor Luis Manchini, DNI 7.779.947

Abogado, exjuez

La Justicia es representada por una mujer con los ojos vendados, con una balanza en una mano y una espada en la otra.

La espada simboliza la ley, la que tiene que ser observada siempre.

Recordemos el diálogo de Sócrates y Critón cuando el primero es condenado a muerte. Sócrates no acepta argumentos y elige la ley sobre la posibilidad de escapar pues ella estaba por encima de todo y como buen ciudadano debía respetarla y aceptarla, aunque fuera injusta.

Por ese concepto eligió la muerte a la huida. Por respeto a ella.

En Argentina muchos de sus gobernantes han perdido todo respeto por la ley, han dejado de ser buenos ciudadanos y así cuando una norma jurídica se convierte en una molestia, en un obstáculo para los fines políticos del gobierno de turno, simplemente se la cambia por otra a medida de las intenciones del poder sin que importe que se trate de una inocente prescripción del derecho civil, la esencia del derecho penal, o la Constitución Nacional.

Por ello el trámite del juicio por jurados en Chaco donde jurado, funcionario y juez fue brillante en atención al minucioso respeto de la ley por todos los que resolvieron un litigio difícil, complejo, sin desentonar un ápice.

Triunfó la ley, la verdad en suma la justicia

Atentamente