El valor de las palabras

Patricio Oschlies., poschlies@yahoo.com.ar 

Hay palabras que tienen un enorme poder y que quizás no las usamos tan frecuentemente como sería deseable: un ejemplo, «gracias».

El agradecimiento genera una energía de expansión, contrario a lo que causa, por ejemplo, un insulto. El agradecimiento nos conecta, crea comunidad y fortalece los vínculos. El agradecimiento nos prepara para recibir y seguir dando. En nuestra vida diaria, a veces omitimos el uso de dicha palabra que tan poderosa es para fomentar vínculos interpersonales positivos. Y así, en lo pequeño y cotidiano, ayudar también a construir una sociedad mejor.

  Muchas gracias por su atención a mis palabras.

