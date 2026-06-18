VMOS: el buque MV Athanasia llegó al puerto de San Antonio Oeste para comenzar la descarga de más de 700 tubos de acero

Este miércoles llegaron a la terminal de San Antonio Oeste más de 700 tubos de acero a bordo del buque MV Athanasia, destinados a completar el tramo submarino del proyecto petrolero Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). Los materiales se instalarán en las costas rionegrinas de Punta Colorada.

La operación offshore de la iniciativa consiste en conectar el oleoducto proveniente de la Cuenca Neuquina con las dos monoboyas desde las que se cargará y exportará el petróleo al exterior. Estarán ubicadas entre 5 a 9 kilómetros de la costa del Golfo San Matías.

La operación se desarrolló en la terminal que opera Patagonia Norte, donde comenzaron a descargarse 721 caños de 38 pulgadas de diámetro y más de 8 kilómetros de extensión. De ese total, 658 están revestidos de hormigón con el fin de resistir las condiciones adversas del lecho submarino.

El camino de los más de 700 tubos de acero para el VMOS

Los tubos, provistos por SIAT/Tenaris, arribaron inicialmente a Dock Sud, provincia de Buenos Aires, en una operación que involucró más de 10.000 toneladas de materiales. Una vez en el puerto, fueron almacenados en la zona fiscalizada de Loginter.

Parte del material se trasladó luego a la planta de Socotherm, en Escobar, donde recibió un revestimiento especial de hormigón antes de regresar a Dock Sud para su embarque final.

De esta manera, la operación articuló a distintos actores industriales, logísticos y energéticos: SIAT/Tenaris en la provisión de materiales, Tenaris/Loginter en el acopio y estiba, Socotherm en el proceso industrial especializado y Arendal en la coordinación logística y el transporte marítimo.

Se instalaron las cadenas y anclas para fijar la posición las futuras monoboyas

Las tuberías serán clave para integrar el ducto submarino con las dos monoboyas de exportación del proyecto VMOS en Punta Colorada. Esta semana ya se realizó la instalación offshore de las cadenas y anclas necesarias para su futura preparación.

El sistema de fondeo es una parte esencial de la futura operación offshore de la iniciativa. Las cadenas y anclas instaladas permitirán asegurar las estructuras en el lecho marino y garantizar condiciones operativas seguras para la carga de crudo mediante buques de gran porte.