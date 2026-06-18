Alentando el Deporte en Neuquén y Río Negro: presentaron a los ganadores del programa impulsado por Vista Energy y Fundación Laureus

Neuquén reconoció a ocho instituciones y diez atletas amateurs de distintas localidades de la provincia. Foto: Gobierno de Neuquén.

Neuquén y Río Negro presentaron a los atletas e instituciones ganadores de la nueva edición del programa «Alentando al Deporte», que es impulsado por la empresa Vista Energy, la Fundación Laureus Argentina y los gobiernos de ambas provincias.

Ambos actos fueron se llevaron adelante en la sede de Vista Energy, en Neuquén Capital. La iniciativa brinda apoyo económico y acompañamiento para atletas y organizaciones sociales, con el objetivo de potenciar sus proyectos deportivos.

Los deportistas serán beneficiados con aportes destinados a solventar gastos de entrenamiento, indumentaria, viajes y competencias, mientras que para las organizaciones los mismos están orientados al desarrollo institucional, mejora de infraestructura o compra de materiales para la comunidad.

Por parte de Neuquén se reconocieron a ocho instituciones y diez atletas amateurs de distintas localidades de la provincia. De Río Negro se presentó a seis atletas amateurs y dos instituciones deportivas de Cipolletti.

Neuquén: tercera edición

Neuquén celebró la entrega de reconocimientos en un acto encabezado por la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz.

Durante la ceremonia se reconocieron a ocho instituciones que recibirán aportes de hasta 12 millones de pesos para la ejecución de proyectos entre julio y diciembre de este 2026. También fueron distinguidos diez deportistas amateurs de distintas disciplinas, quienes accederán a aportes de hasta cuatro millones de pesos para fortalecer su preparación y participación en competencias.

Las instituciones reconocidas fueron: Asociación Deportiva Centenario (Centenario); Club Social y Deportivo Plottier (Plottier); Club Andino (Villa La Angostura); Club Atlético Cumbres y Hualas (San Martín de los Andes); Federación Neuquina de Bádminton; y Neudedis y Asociación Moirú (Neuquén capital).

En la categoría destinada a atletas amateurs, fueron reconocidos Catalina Herrera (squash); Julieta Alabarce Miranda (kung fu); Manuel Turone (BMX freestyle), todos de Neuquén capital; Sofía Victoria Aguirre (para powerlifting), de Junín de los Andes; Esteban Silva (tiro con arco), de Plottier; Lucía Monje (patín de velocidad), de Senillosa; Matías Contreras (canotaje slalom), de Aluminé; Felipe Bruni (gimnasia) y Constanza Solveira (esquí freestyle) de Villa La Angostura; y Abril Garzón (ciclismo) , de Huinganco.

Foto: Gobierno de Neuquén.

Durante el encuentro, se habló del ejemplo que le dan los atletas e instituciones reconocidos al resto de la comunidad, así como los distintos valores que aporta el deporte. También se destacaron las políticas públicas que viene desarrollando la provincia, así como el valor del trabajo en conjunto entre el sector privado, el sector público y las organizaciones sociales.

La actividad contó con la participación del representante de Vista Energy, Matías Weissel; Javier Van Houtte, líder de Comunidad de la empresa, el presidente de Fundación Laureus Argentina, Hugo Porta; y Agustín Gosende, integrante de esa institución, y el subsecretario de Deportes, Ignacio Russo.

También estuvieron presentes los intendentes Lucas Páez (Senillosa), Luis Sepúlveda (Huinganco) y Malena Resa (Plottier), junto a representantes de instituciones y deportistas de distintas localidades de la provincia.

Río Negro: quinta edición

En el acto de Río Negro, se realizó la presentación de los seis atletas amateurs y las dos instituciones deportivas de Cipolletti que recibirán financiamiento para el desarrollo de sus proyectos a través del Régimen de Patrocinio y Tutoría del Deporte.

Los deportistas ganadores de esta edición del concurso fueron Amparo Lucía Mateos, Candela Agostina Juan, Ernesto Passera, Iara Julieta Figueroa, Martina Andrea Escudero y Mila Sophie Celescinco.

Las instituciones seleccionadas, por su parte, fueron Marabunta Rugby Club y la Fundación Alas del Alma, esta última destacándose por contar una propuesta vinculada a la inclusión.

Foto: Gobierno de Río Negro.

Los deportistas seleccionados podrán acceder a un financiamiento de hasta 4 millones de pesos, mientras que las organizaciones tendrán la posibilidad de recibir hasta 12 millones para el desarrollo de sus proyectos.

Durante la jornada, los beneficiarios compartieron los alcances de sus proyectos. Asimismo, dialogaron con los representantes de las instituciones organizadoras y autoridades deportivas provinciales sobre los desafíos y objetivos que buscan alcanzar a partir de este acompañamiento.

La actividad fue encabezada por el Presidente de la Fundación Laureus Argentina, Hugo Porta; el líder de Relaciones Institucionales de Vista Energy, Javier Van Houtte; el líder de Proyectos Sociales y Alianzas de la Fundación Laureus, Agustín Gosende; la Subsecretaria de Desarrollo Deportivo y Articulación Institucional de Río Negro, Guadalupe Gorriti Arza; el Director de Logística y Selecciones Deportivas de la Provincia, Jonathan Almeyda; y el Director de Deportes de la Municipalidad de Cipolletti, Leandro Domini.