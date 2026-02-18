Albóndigas en salsa de tomate ideales para la pasta casera

Lista de Ingredientes carne picada magra: ½ kg huevo: 1 pan rallado: 1/4 taza perejil fresco picado: 1/4 taza ajo en polvo y mix de finas hierbas: a gusto sal y pimienta: a gusto cebolla: ½ unidad hojas de laurel: 2 ajo picado: 1 cdita. pulpa de tomates: 400 gr harina: c/n aceite de oliva: c/n

Preparación

1. En un bol poner la carne junto con los condimentos. Añadir el perejil fresco, huevo y pan rallado. Unir los ingredientes amasando muy bien con ayuda de las manos y formar las albóndigas. Pasar cada albóndiga por harina y reservar.

2. Sellar las albóndigas en una sartén caliente con aceite de oliva, dorar muy bien por ambos lados. Reservar.

3. Cocinar la cebolla en la misma sartén, hasta que esté suave. Incorporar ajo, las hojas de laurel y la pulpa de tomate. Cocinar por 5 minutos a fuego bajo, añadir las albóndigas y cocinar 15 minutos más. Rectificar sabor con sal y pimienta.