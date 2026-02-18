Albóndigas en salsa de tomate ideales para la pasta casera
Un receta que pide a gritos que, al finalizar la comida, pasemos el pan por el plato. La propuesta es de @matias_alejandroal.
Lista de Ingredientes
carne picada magra: ½ kg
huevo: 1
pan rallado: 1/4 taza
perejil fresco picado: 1/4 taza
ajo en polvo y mix de finas hierbas: a gusto
sal y pimienta: a gusto
cebolla: ½ unidad
hojas de laurel: 2
ajo picado: 1 cdita.
pulpa de tomates: 400 gr
harina: c/n
aceite de oliva: c/n
Preparación
1. En un bol poner la carne junto con los condimentos. Añadir el perejil fresco, huevo y pan rallado. Unir los ingredientes amasando muy bien con ayuda de las manos y formar las albóndigas. Pasar cada albóndiga por harina y reservar.
2. Sellar las albóndigas en una sartén caliente con aceite de oliva, dorar muy bien por ambos lados. Reservar.
3. Cocinar la cebolla en la misma sartén, hasta que esté suave. Incorporar ajo, las hojas de laurel y la pulpa de tomate. Cocinar por 5 minutos a fuego bajo, añadir las albóndigas y cocinar 15 minutos más. Rectificar sabor con sal y pimienta.
