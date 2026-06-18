Mapa | Dónde va a estar el Neuquén Arena: el punto sobre la Autovía Norte que adelantó Rolando Figueroa

Tras meses de debate técnico y análisis de conectividad, el proyecto del Neuquén Arena tiene su ubicación confirmada. El megaestadio multipropósito que proyecta la Municipalidad de Neuquén se construirá sobre un nodo vial estratégico de la capital: la intersección de la Ruta 22 (Autovía Norte) y la Ruta Provincial 67.

La definición del terreno fue anticipada por el gobernador Rolando Figueroa durante una presentación en la que detalló el destino de los fondos extraordinarios que percibirá la provincia. Según precisó el mandatario, el intendente Mariano Gaido se encargará de realizar el anuncio formal y la presentación maquetada del complejo en los próximos días, incluyéndolo como la nave insignia del plan de obras estratégicas de la ciudad.

Cómo será el estadio y el modelo de financiamiento para el Neuquén Arena

La apuesta oficial apunta a romper la centralidad de Buenos Aires y convertir a la capital neuquina en la principal plaza de entretenimiento de la Patagonia, capaz de captar shows internacionales, congresos globales y torneos deportivos de élite.

El diseño preliminar y las condiciones de la obra contemplan los siguientes ejes: